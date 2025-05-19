TPBL又傳季外有球隊想出走？　莊瑞雄：我任內不會發生

▲TPBL職籃會長莊瑞雄。（圖／取自TPBL IG）

記者杜奕君／台北報導

台灣兩大職籃聯盟PLG、TPBL持續分裂，在外界「合併」聲浪不斷情況下，近期再度傳出TPBL職籃又有球隊可能「出走」，TPBL職籃會長莊瑞雄19日公開表態，強調自已的會長任內絕對不會發生這類事件。

台籃在去年夏天一度喊出合併，但11隊規模最終破局，以7隊開打的TPBL職籃以及退回創始初期4隊規模的PLG職籃各自為政，但本季台灣籃球整體熱潮及關注度下滑，卻也是不爭事實。

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針對本季結束後，是否可能兩聯盟進行合併，TPBL職籃會長莊瑞雄直言，「合併並非只有兩聯盟之間談，要有媒人，如果郎有情妹有意，月下老人很快就會出現，對此我很有信心。」

至於TPBL職籃又傳出有球隊可能出走消息，莊瑞雄則強調，「在我任內，這樣的事情絕對不會發生，聯盟當然還有成長提升的空間，球迷的期待我們都聽見了，會努力回應大家的期許。」

TPBL聯盟秘書長齊文駿則說，「台灣籃壇目前仍是分裂狀態，大家當然希望走在一起，但我對於目前聯盟的營運仍相當滿意，以一個第一年成立的聯盟來說可以接受，不過休賽季針對裁判體制、各隊洋將配置都可能進行修改調整。」

▲TPBL職籃秘書長齊文駿。（圖／取自TPBL IG）