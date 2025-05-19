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快訊／反客為主！領航猿G6續命　PLG冠軍賽逼入生死第七戰

▲領航猿盧峻翔、葛拉漢。（圖／領航猿提供）

▲盧峻翔砍下19分、4籃板、6助攻，讓總冠軍賽逼入最終第7戰。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／桃園報導

PLG職籃年度總冠軍賽第6戰，19日晚間在桃園巨蛋持續熱戰，此戰雖然由台北富邦勇士為主場球隊（雙北世壯運導致和平館無法使用），但桃園巨蛋湧入大量璞園領航猿球迷助威，領航猿一路取得領先，第3節一度拉開多達22分超前，最終在「夜王」盧峻翔砍下19分、4籃板、6助攻帶領下，領航猿成功83比67贏球，系列賽戰成3比3平手，總冠軍賽確定第七戰定生死。

首節進行剩下9分33秒，領航猿大將李家慷就吞下個人第2犯，但領航猿展現韌性，盧峻翔連續強攻得手，帶起球隊15比6攻勢領先，首節在盧峻翔獨拿8分帶動下，領航猿取得23比16領先。

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第2節領航猿持續強攻，布依德禁區得手後，一波13比2攻勢，領航猿拉開多達36比18領先。加上勇士沃特斯又苦吞個人第4犯。勇士一路嘗試追到11分差，但領航猿葛拉漢又投進高難度三分彈穩住領先優勢，加上丁恩迪強勢補籃得手，半場打完領航猿取得47比31大幅領先。

▲領航猿盧峻翔、葛拉漢。（圖／領航猿提供）

▲領航猿主帥卡米諾斯頂住壓力，率隊拿下G6勝利。（圖／領航猿提供）

下半場開打後，領航猿一波8比2攻勢，瞬間拉開55比33大幅領先，但隨後盧峻翔遭吹技術犯規，勇士靠著威希連續禁區強攻追分，但領航猿「夜王」盧峻翔再度底線三分冷箭破網，又讓球隊回到15分穩定領先。但勇士靠著莫巴耶、洪楷傑連續強勢切入，3節打完勇士追到53比64。

末節勇士展開反撲，開局隨即追到僅7分差距，領航猿葛拉漢強勢切入嘗試穩住局面，但終場前8分14秒洪楷傑三分球命中，隨後沃特斯又是快攻上籃得手，讓勇士追到63比68。

但領航猿穩住陣腳，終場前4分36秒靠著當家一哥盧峻翔三分球破網，再度拉開10分領先優勢，終場前2分34秒領航猿布依德雙手重扣，隨後勇士威希又吞下技術犯規，領航猿趁勢拉開12分領先。

終場前1分45秒李家慷飆進三分彈，領航猿81比65持續擴大領先，最終順利以16分之差贏球，將系列賽逼入關鍵第7戰。

領航猿此戰以盧峻翔拿下19分、4籃板、6助攻、2抄截最佳，葛拉漢17分、7籃板，丁恩迪10分、11籃板。勇士威希16分、11籃板，金恩16分、3籃板、4助攻，莫巴耶11分、11籃板。

▲領航猿盧峻翔、葛拉漢。（圖／領航猿提供）

▲領航猿「反客為主」，在桃園巨蛋客場戰贏下關鍵勝利。（圖／領航猿提供）

關鍵字： PLG總冠軍賽領航猿勇士盧峻翔布依德威希金恩台籃

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