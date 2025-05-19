快訊／投不進！史上決賽最低總得分　PLG總冠軍賽逼入天王山第7戰

▲領航猿、勇士總冠軍G6再度刷新聯盟決賽史上單場新低總得分。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／桃園報導

PLG職籃2024-25賽季年度總冠軍賽第6戰，桃園璞園領航猿頂住壓力，在非贏不可情況下以83比67撂倒台北富邦勇士，兩隊單場合計僅拿「150分」，寫下聯盟史上總冠軍賽單場總得分新低紀錄。另外，PLG職籃創立5季以來，也將是首度進行總冠軍G7天王山之戰，才能決定本季總冠軍得主。

此戰領航猿在2勝3敗絕境下，團隊強悍防守再度奏效，全場勇士團隊命中率僅有32.4%，三分球更是27投5中，命中率僅有18.5%，其中3節團隊得分無法達到20分，成為輸球最大主因。

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勇士執行教練吳永仁表示，「很可惜在G6可以關門的比賽，我們進攻熄火了，防守上也被對手搶了太多進攻籃板，單場只拿67分是沒辦法贏球的，如何修正我們的進攻是最重要的，防守上只讓對手拿83分，是有達到我們的設定，希望G7我們能表現更好。」

▲吳永仁直言進攻端熄火，成為勇士此戰輸球最大關鍵。（圖／勇士提供）

領航猿主帥卡米諾斯則強調，「防守是贏球最大關鍵！有3節我們讓勇士單節得分不到20分，整場比賽我們有45分鐘都是領先的，G7就是贏球或是輸球回家，就這麼簡單。」

此戰兩隊單場合計僅拿150分，寫下聯盟決賽史上新低，原紀錄正好也是本系列首戰，兩隊合計僅拿154分，此戰再度刷新聯盟總冠軍賽新低紀錄。

另外，兩隊前6戰打完戰成3比3情況下，也確定將進行生死第7戰，這也將是PLG總冠軍賽史上首次打到第7戰，才能決定本季總冠軍誰屬。

▲領航猿卡米諾斯直言防守就是此戰贏球最大關鍵。（圖／領航猿提供）