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快訊／西冠最強砍將對決！　雷霆SGA轟31分9助攻領軍G1奪勝

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區冠軍賽於台灣時間21日正式登場，由聯盟例行賽龍頭奧克拉荷馬雷霆迎戰明尼蘇達灰狼，雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）克服上半場低迷表現，全場轟下31分、5籃板、9助攻、3抄截，幫助雷霆以114比88贏球，在西區決賽G1旗開得勝。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大，灰狼艾德華茲、藍道。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大下半場復活，率隊在西冠首戰旗開得勝。（圖／達志影像／美聯社）

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首節兩隊比分呈現膠著，雖然灰狼頭號大將「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）一度腳踝扭傷回到休息室進行治療，但灰狼仍以23比20暫時領先。

第2節灰狼藍道（Julius Randle）外線頻頻開火，加上艾德華茲滿血回歸，灰狼一度拉開8分領先優勢，半場打完也以48比44壓制雷霆。

上半場灰狼藍道外線手感火燙，三分球6投5中轟下20分，艾德華茲帶傷力拚也有13分、5籃板進帳。雷霆方面，吉爾吉斯-亞歷山大雖有11分、4助攻，但13投僅2中遭到嚴防，哈特爾斯泰（Isaiah Hartenstein）10分進帳。

第3節開打後，雷霆威廉斯（Jalen Williams）飆進三分彈，霍姆格倫（Chet Holmgren）也在禁區勾射得手，讓雷霆逆轉1分超前。

隨後兩隊展開拉鋸，灰狼靠著艾德華茲外線冷箭，但雷霆也有威廉斯不斷衝擊灰狼禁區，加上一哥吉爾吉斯-亞歷山大找回手感，雷霆一波17比2攻勢，一度取得73比62超前，3節打完雷霆在吉爾吉斯-亞歷山大單節獨拿12分帶動下，以76比66取得雙位數領先。

雷霆末節持續擴大領先，反觀灰狼艾德華茲、藍道則是呈現熄火，雷霆不斷擴大領先差距，最終114比88在主場大勝，系列賽取得1比0領先。

吉爾吉斯-亞歷山大全場轟下31分、5籃板、9助攻、3抄截，威廉斯19分、8籃板、5助攻、5抄截。灰狼方面，藍道拿下28分、8籃板，艾德華茲則有18分、9籃板、3助攻。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大，灰狼艾德華茲、藍道。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾德華茲下半場熄火，讓球隊在西冠首戰輸球收場。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA季後賽西區冠軍賽雷霆灰狼吉爾吉斯-亞歷山大艾德華茲蟻人SGA

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