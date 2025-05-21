台籃史上第2人！林秉聖CBA奪冠　續寫「齊天大聖」黑馬奇蹟

▲林秉聖幫助廣廈勇奪隊史CBA首冠。（圖／翻攝自Threads／nelson_12.26）

記者杜奕君／綜合報導

台灣籃球好手「齊天大聖」林秉聖，20日在中國CBA聯賽總冠軍第6戰展現強心臟，決勝期不僅招牌防守建功，隨後強勢切入得手，更在終場前63秒飆進關鍵三分球，幫助浙江廣廈以125比118贏球，系列賽4勝2敗擊敗「台灣隊長」陳盈駿在陣的北京北汽，林秉聖不僅幫助廣廈拿下隊史成軍20年首冠，更成為繼李學林之後，第2位在CBA拿下冠軍殊榮的台灣戰將。

過去兩季都在台灣T1職籃打進年度總冠軍賽，並幫助前東家新北中信特攻拿下隊史首冠，2024-25賽季林秉聖「西進」轉戰CBA舞台，林秉聖在新人選秀會上以首輪第4順位被廣廈挑中，並再次以強悍防守贏得球隊一席之地，也幫助球隊一路挺進最終CBA冠軍賽。

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廣廈在取得冠軍賽3勝2敗領先下，第6戰雖然遭到北京男籃頑強抵抗，但林秉聖關鍵時刻再度建功，最後4分鐘內成為廣廈攻守核心要角，防守端屢屢壓迫對手造成失誤，進攻則有強勢切入，更在最後1分3秒飆進底線致勝三分彈，幫助廣廈拿下勝利。

最終廣廈順利以4勝2敗，登頂拿下成軍20年來首冠，林秉聖也超越林志傑、劉錚等過去曾效力廣廈的前輩，在加盟首季就替球隊拿下隊史首座CBA總冠軍殊榮。

另外，林秉聖也成為繼李學林之後，史上第2位拿下CBA總冠軍的台灣好手，李學林曾在2011-12賽季效力北京男籃時幫助球隊奪冠，個人還拿下該屆總冠軍賽MVP殊榮。

林秉聖在封王戰拿下10分、2籃板，整個冠軍系列賽6戰場均可攻下7.3分、1.8籃板、1助攻、1.5抄截。

成功奪下CBA總冠軍後，林秉聖也在個人社群發文寫道，「連續三年打進冠軍賽，大家都開玩笑說我有福星體質，其實背後都是無數刻苦的練習，和獨自在異鄉打拚的艱辛。新秀年很榮幸能成為浙江廣廈的一員，未來我們要繼續寫下更多歷史。」