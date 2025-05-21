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國王好忙！　TPBL、BCL季後賽撞期確定「雙線出擊」

▲新北國王林書豪，桃園台啤永豐雲豹高錦瑋、林信寬。（圖／TPBL提供）

▲新北國王面對TPBL季後賽與BCL4強戰撞期，確定將兵分二路應戰。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃季後賽開打在即，聯盟勁旅新北國王由於季後賽首戰將在5月30日登場，但當天比賽正好與亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽「4強戰」撞期，國王球團稍早宣布將「雙線出擊」，兵分二路應戰，希望力求在兩邊賽事都寫下佳績。因身份認定問題無法參與BCL賽事的林書豪、林書緯等人，屆時都將在TPBL季後賽登場。

由於日前國王在BCL東亞區資格賽以B組第2名晉級最終4強戰，屆時將對上A組第1名的桃園璞園領航猿，上演另類的「台灣內戰」，不過由於4強準決戰在30日於蒙古舉行，同日正好也是國王季後賽首輪首戰，因此國王面臨撞期考驗，戰力整合也成為問題。

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國王球團今日宣佈，為兼顧兩項重要賽事，球隊與教練團將分成兩組出征，分頭應戰，力求雙線突破，寫下新頁。

不過由於包括林書豪、林書緯在FIBA的身份認定上並非本土，因此並未參與此次BCL賽事，加上球隊在BCL賽事也啟用艾夫伯、強森兩名專屬洋將，因此戰力安排劃分上應該不會有太大問題，至於國王季後賽首輪對手，則要等23日開打的「季後挑戰賽」贏家出爐才能確定。

目前TPBL季後挑戰賽將由台北台新戰神對上桃園台啤永豐雲豹，兩隊將進行3戰2勝制，例行賽第4種子戰神將先帶有1勝優勢。

關鍵字： 新北國王TPBLBCL林書豪台籃

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