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「台灣飛人」劉錚變身奶爸　忙裡偷閒親臨PLG總冠軍G7觀戰

▲「台灣飛人」劉錚也來到PLG總冠軍G7現場觀戰。（圖／記者杜奕君攝）

▲「台灣飛人」劉錚也來到PLG總冠軍G7現場觀戰。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／桃園報導

PLG職籃年度總冠軍第7戰，21日在桃園巨蛋火熱開戰，現場5900席門票銷售一空。這場聯盟史上首次總冠軍G7，也吸引不少旅外好手到場，包括「台灣飛人」劉錚、「黑豹」阿巴西，以及中華隊主戰長人曾祥鈞都到場觀戰。日前升格當爸的劉錚就笑說，「特別抽空來看比賽，帶小孩比打球要累得多了！」

今日PLG職籃進行聯盟史上首次總冠軍「生死第7戰」，領航猿與勇士誰能贏球，就能拿下2024-25賽季年度總冠軍殊榮。

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這樣的精彩戲碼也吸引不少旅外好手到場觀戰，包括目前效力中國CBA聯賽上海男籃的劉錚、本季在日本B.League秋田北部喜悅的阿巴西，以及名古屋戰鷹的曾祥鈞，另外好久不見的周儀翔，也再次到場觀戰。

「台灣飛人」劉錚就表示，「我回來台灣已經大約1個月，這段時間就是陪伴老婆以及小孩，和打球比起來，照顧小孩真的累多了。」

劉錚在本季結束後，與上海男籃仍有1年合約，他透露接下來自己的動向，能夠多陪伴家人也是重要的考量之一。

另外，過去曾和「野獸」林志傑共同效力浙江廣廈多年，劉錚談到昨天廣廈終於拿下成軍20年來首冠時則表示，「很恭喜廣廈團隊，等了20年才拿下隊史首座總冠軍，目前的確是球隊陣容最成熟的階段。」

至於此次來到PLG總冠軍賽現場觀戰，劉錚表示，「兩支球隊我都支持，不過盧峻翔面對了很大的關注，有壓力才能成長，進而幫助球隊，我期待他能持續進步。」

關鍵字： PLG總冠軍賽劉錚阿巴西台灣飛人台籃

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