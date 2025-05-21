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李忠熙＋羅興樑「夢幻聯手」　MONARCH菁英射手營7月登場

▲亞洲兩大神射手李忠熙、羅興樑攜手舉辦MONARCH菁英射手營。（圖／MONARCH菁英射手營提供）

▲亞洲兩大神射手李忠熙、羅興樑攜手舉辦MONARCH菁英射手營。（圖／MONARCH菁英射手營提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

一位是緃橫80~90亞洲籃壇，曾在世錦賽面對四強賽中豪取45分的傳奇「亞洲第一射手」李忠熙；一位是率領中華隊先敗日本、再挫南韓黃金世代拿下U22冠軍的「神奇小子」羅興樑，這對師徒將於7月起在文化大學登場的『MONARCH菁英射手營』中合體，一起以品牌大使的身分與會，同為台灣年輕選手大方傳承頂尖射手「快、狠、準」的觀念、動作和球商。

今年首度登場的『MONARCH菁英射手營』，將以全球職籃訓練的主流方式為基底，注入頂尖射手DNA於訓練課程中，內容將聚焦在技術(skill)、投射(shooting)、擋拆(pick & roll)等三大進攻環節上，再輔以閱讀防守等心法，用「跑」創造出空檔，再串連「接」與「投」，讓動作一氣呵成。

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▲亞洲兩大神射手李忠熙、羅興樑攜手舉辦MONARCH菁英射手營。（圖／MONARCH菁英射手營提供）

MONARCH品牌大使李忠熙與羅興樑皆表示，品牌堅信每一位運動員，不論種族、背景或地域，都應擁有接受頂尖訓練與指導的機會，藉由舉辦『MONARCH菁英射手營』傳遞頂尖射手的各項訓練技術，為台灣基層籃運發展創造新視野、新可能。

本次『MONARCH菁英射手營』將在文化大學展開為期七天的訓練課程，「亞洲第一射手」李忠熙與「神奇小子」羅興樑攜手合作，共同規劃嚴謹且扎實的籃球訓練課程。

除6月30日至7月2日前三天為文化大學籃球隊，與受邀的HBL潛力新秀等非公開訓練日外，7月3日(四)至7月6日(日)則開放全台籃球學子報名參加，不分性別，共分為國中組、高中組、社會成人組等組別，每日6小時的課程內容，得以接受第一手的籃球新技，還能近距離與傳奇球星互動。

從大學時期即創造「高麗傳奇」的李忠熙，全職涯皆球星的身分到掌台灣職籃宏國象兵符，隔年即帶領該隊贏得CBA中華職籃1995-96年球季首座總冠軍。返韓後又創辦韓國職籃KBL並擔任高麗大學總教練；而國中即成名的羅興樑，名星光環一路相隨到征戰兩岸職籃，在修得國立體育大學教練碩士學位後返回母校，親率國內大專傳統勁旅文化大學。睽違20多年後，師徒再次攜手，精彩可期。

過去10年，全球籃壇被NBA金州勇士史上最偉大射手Stephen Curry帥性又任性的長射旋風持續衝擊著。小球+三分+快速攻防轉換，不只是NBA主流，更是全球籃壇競相學習的時尚。三分球，已然成為主宰勝利的必須。不管是李忠熙的『傳奇』，或羅興樑的『神奇』，都是台灣籃球圈的曾經，7/1起，即將在文化大學籃球館內成為真實的現在。

▲亞洲兩大神射手李忠熙、羅興樑攜手舉辦MONARCH菁英射手營。（圖／MONARCH菁英射手營提供）
 

關鍵字： 李忠熙羅興樑台籃MONARCH菁英射手營

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