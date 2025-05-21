快訊／奪籃球生涯首冠還拿FMVP　盧峻翔：我成長成為冠軍球員了

▲領航猿盧峻翔領軍奪下隊史PLG首冠，個人也拿下總冠軍FMVP殊榮。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／桃園報導

全場轟下20分，包含末節價值連城的逆轉切入3分打，桃園璞園領航猿「夜王」盧峻翔不僅率隊勇奪隊史PLG首冠，個人也拿下FMVP殊榮。盧峻翔表示，「生涯首次奪冠還拿下FMVP，奪冠後我的壓力完全釋放，我成長為冠軍球員了！」

前3節打完還處於8分落後不利局面，領航猿在總冠軍G7關鍵第4節上演精彩逆轉戲碼，在盧峻翔強勢領軍，全場斬獲20分、2籃板、2助攻、2抄截，幫助領航猿89比86驚險勝出，勇奪隊史PLG首冠。

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▲領航猿勇奪隊史PLG職籃首冠。（圖／領航猿提供）

盧峻翔賽後表示，「奪冠後我的壓力完全釋放了，當下真的有喜極而泣，從以前開始打籃球我就很喜歡挑戰，經歷5年的磨練，現在我終於成長為冠軍球員了！」

盧峻翔近年來成為PLG本土看板球星，不僅連兩季拿下例行賽「年度MVP」，本季也在BCL東超聯賽率隊拿下亞軍，但當時東超冠軍戰關鍵失誤，讓盧峻翔留下悔恨淚水，但此次冠軍賽G7決勝期的強勢表現，也讓「夜王」綻放光芒，證明自己是貨真價實的冠軍金盃得主。

▲PLG總冠軍第7戰，領航猿主場湧入5900位球迷觀戰。（圖／領航猿提供）