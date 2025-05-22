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林志傑左手腕「3處骨折」傷勢曝光　凌晨3點將緊急手術治療

▲林志傑左手腕遠端橈骨、尺骨、舟狀骨骨折，凌晨3點將緊急手術。（圖／勇士提供）

▲林志傑左手腕遠端橈骨、尺骨、舟狀骨骨折，凌晨3點將緊急手術。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃2024-25賽季年度總冠軍賽第7戰，21晚間由桃園璞園領航猿拿下關鍵勝利，最終4勝3敗登頂拿下隊史首座PLG年度總冠軍。至於比賽末節拚出全力，在追防盧峻翔時不慎造成左手腕骨折的台北富邦勇士精神領袖「野獸」林志傑，確認左腕遠端橈骨、尺骨、舟狀骨骨折，預計22日凌晨3點將進行手術。

總冠軍第7戰，兩隊在末節展開激烈對抗，終場前4分40盧峻翔抄球後快攻完成關鍵3分打，但追防的林志傑落地不慎造成左手腕當場變形，判定可能為骨折情況下，林志傑仍堅持等到比賽結果出爐，才緊急送醫治療。

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根據勇士總教練許晉哲透露，林志傑檢查後確認傷勢為左腕遠端橈骨、尺骨、舟狀骨骨折，在22日凌晨3點將進行手術。

勇士球團也發出聲明表示，林志傑賽後立即前往輔大醫院急診檢查，經醫師診斷為左手腕骨折。

輔大醫院運動醫學中心今日凌晨將為林志傑進行關節鏡手術，勇士團隊將盡全力協助志傑恢復，期許他早日康復，感謝大家關心。

▲林志傑左手腕遠端橈骨、尺骨、舟狀骨骨折，凌晨3點將緊急手術。（圖／勇士提供）

▲林志傑受傷後仍堅持等到比賽結束才趕赴醫院。（圖／勇士提供）

關鍵字： PLG林志傑總冠軍野獸台籃富邦勇士

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