「最強桌球阿嬤」盧碧春好威！　世壯運強勢直落三奪金

記者杜奕君／新北報導

雙北世界壯年運動會22日桌球賽場，台灣好手再度傳來捷報！62歲「最強桌球阿嬤」盧碧春在女子單打30+級（TT1-5併組）以直落三強勢取勝，順利拿下此組別金牌殊榮。盧碧春賽後表示，「看到參賽選手的整體實力都有明顯進步，真的非常開心，這次世壯運的參賽氣氛很好，在此比賽是一件很棒的事。」

▲世壯運「桌球阿嬤」盧碧春奪金。（圖／記者林敬旻攝，下同）

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自幼因罹患小兒麻痺造成行動不便，盧碧春在42歲首度拿起球拍，就在3年內勇奪全國冠軍，隨後不僅曾在2018亞帕運奪下銀牌，也在2016年里約、2020東京帕奧都代表中華隊出征，被外界封為「最強桌球阿嬤」。

此次世壯運盧碧春在小組賽強勢出擊，前兩戰都以直落三順利取勝，今日在金牌戰同樣以11比3、11比5、11比4，強勢直落三擊敗對手蕭淑卿贏球，順利贏得金牌殊榮。

盧碧春表示，「此次世壯運參賽氣氛很好，選手普遍實力也都進步，唯一比較可惜的就是參賽人數太少。」

盧碧春也說，「自己的丈夫林我欽目前在新北市身心障礙桌球協會服務，我平常也在那邊協助培訓更多新人選手，希望為桌球運動盡心力，我們夫妻倆的日常生活都充滿桌球與訓練。」