快訊／侯友宜世壯運參賽首秀　桌球小組賽1勝2敗遭淘汰

▲新北市長侯友宜出賽世壯運桌球，小組賽淘汰無緣晉級。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

雙北世界壯年運動會桌球項目，22日在休閒男子單打60歲以上組，迎來新北市長侯友宜參賽首秀，侯友宜在首戰面對同年齡對手黃金印，最終以8比11、4比11、3比11落敗，第2戰則是不戰而勝，關鍵第3戰，面對高手江富志，4比11、4比11、7比11直落三吞敗，侯友宜最終小組賽1勝2敗無緣晉級。

此次雙北世壯運持續如火如荼展開，身為新北市大家長的侯友宜，今日也在桌球項目休閒男子單打60歲以上組正式出賽，侯友宜特別找來奧運桌球女將陳思羽親自指導，不過首戰面對同年齡的對手黃金印，侯友宜以8比11、4比11、3比11落敗。

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▲新北市長侯友宜此次特別找來奧運國手陳思羽擔任指導教練。（圖／記者林敬旻攝）

第2戰對手缺席，因此侯友宜取得寶貴一勝，但小組賽第3戰，侯友宜遭遇來頭不小，60歲組全國冠軍，在本屆世壯運已經收穫一面桌球混雙金牌的江富志，侯友宜陷入苦戰，最終4比11、4比11、7比11直落三吞敗。

小組賽1勝2敗確定無緣晉級，侯友宜賽後表示，「今天非常開心，有最棒的教練指導我，也很開心有機會透過球類比賽，來和國際交朋友。此次參賽重點不是打球，是透過桌球讓身體健康也來交朋友，很開心有這樣的機會參與世壯運。」

此次出任侯友宜教練的國手陳思羽則笑說，「市長悟性很高，我每次提點他小技巧，他很快就能記起來，訓練期間市長有點緊張，但他上場狀態明顯比訓練時還更好。」

侯友宜也說道，「這是我這輩子首次參加國際賽，不管輸贏結果，我就是享受與盡力比賽，希望留下美好且難忘的回憶。」

▲侯友宜場上賣力回擊架勢十足。（圖／記者林敬旻攝）