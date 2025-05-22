運動雲

>

世壯運單屆勇奪5金　蒙古爺爺揭秘訣是「不菸不酒」

▲▼來自蒙古的91歲參賽者Radnaa Tseren在今日的800公尺賽中再度摘金，在世壯運中狂掃五面金牌，此役也是他最後一次參加世壯運。（圖／記者湯興漢攝）

▲91歲蒙古選手策倫勇奪本屆世壯運個人第5金。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／台北報導

高齡91歲，來自蒙古的「地表最速爺爺」策倫（Radnaa Tseren），22日在本屆雙北世壯運男子800公尺90歲以上組再度傳來捷報，以3分43秒30的成績，拿下本屆個人第5面金牌。策倫受訪時也透露自己仍能在場上「飆速」的最大秘訣，就是不抽菸也不喝酒。

本屆世壯運已經在男子100公尺、200公尺、400公尺、1500公尺的90歲以上組，勇奪4面金牌的策倫，今日在本屆個人最後一個參賽項目800公尺出賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼來自蒙古的91歲參賽者Radnaa Tseren在今日的800公尺賽中再度摘金，在世壯運中狂掃五面金牌，此役也是他最後一次參加世壯運。（圖／記者湯興漢攝）

▲策倫在800公尺項目依舊一馬當先衝回終點。（圖／記者湯興漢攝）

由於該組僅有1人參賽，因此策倫是和80歲組、85歲組跑者共同出賽，但他最終仍以3分43秒30率先衝線抵達終點，也拿下本屆世壯運個人第5面金牌。

策倫過去兩年在瑞典的世界田徑錦標賽、美國世界室內田徑錦標賽，也都繳出亮眼成績，並且獲得「蒙古最速爺爺」稱號，策倫透露自己能長保健步如飛的最大秘訣，就是不抽菸、不喝酒，並且持續跑步的習慣，才能持續維持良好運動表現。

▲▼來自蒙古的91歲參賽者Radnaa Tseren在今日的800公尺賽中再度摘金，在世壯運中狂掃五面金牌，此役也是他最後一次參加世壯運。（圖／記者湯興漢攝）

▲策倫奪下本屆個人第5金後，披上蒙古國旗慶賀。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 世壯運蒙古爺爺策倫Radnaa Tseren金牌

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／蒙古阿公世壯運「第5金」到手　策倫男子800m狂飆奪冠

快訊／蒙古阿公世壯運「第5金」到手　策倫男子800m狂飆奪冠

快訊／侯友宜世壯運參賽首秀　桌球小組賽1勝2敗遭淘汰

快訊／侯友宜世壯運參賽首秀　桌球小組賽1勝2敗遭淘汰

真正的勇士！　吳永盛曝隊友石博恩季後賽父親病逝仍堅守留隊效力

真正的勇士！　吳永盛曝隊友石博恩季後賽父親病逝仍堅守留隊效力

「最強桌球阿嬤」盧碧春好威！　世壯運強勢直落三奪金

「最強桌球阿嬤」盧碧春好威！　世壯運強勢直落三奪金

快訊／林志傑左手腕手術完成　預計復原時間「兩個月」

快訊／林志傑左手腕手術完成　預計復原時間「兩個月」

林志傑左手腕「3處骨折」傷勢曝光　凌晨3點將緊急手術治療

林志傑左手腕「3處骨折」傷勢曝光　凌晨3點將緊急手術治療

快訊／合併曙光！陳建州向TPBL職籃喊話　把球迷一場一場打回來

快訊／合併曙光！陳建州向TPBL職籃喊話　把球迷一場一場打回來

快訊／悲情！42歲「野獸」林志傑總冠軍G7傷退　手部變形骨折送醫

快訊／悲情！42歲「野獸」林志傑總冠軍G7傷退　手部變形骨折送醫

快訊／鐵血防守拚出PLG首冠　李家慷：請在低谷的人向我看齊

快訊／鐵血防守拚出PLG首冠　李家慷：請在低谷的人向我看齊

快訊／奪籃球生涯首冠還拿FMVP　盧峻翔：我成長成為冠軍球員了

快訊／奪籃球生涯首冠還拿FMVP　盧峻翔：我成長成為冠軍球員了

【宵夜刺客】阿公躲房間偷嗑「鹹酥雞」被抓到XD

熱門新聞

「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨　本人向台灣主辦道歉：我被利用了

快訊／悲情！42歲「野獸」林志傑總冠軍G7傷退　手部變形骨折送醫

孫易磊將轉支配下！新庄等不及想用他了 與古林睿煬組台灣雙右投

世壯運外籍選手驚傳敗血症離世　執委會：全力協助

不斷更新／古林睿煬驚險守住滿壘！軟銀僅攻下1分3比2超前火腿

NBA季後賽歷史性首敗出現！　尼克崩盤讓994連勝紀錄中斷

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨賽事　本人道歉了

242歲林志傑傷退　左手變形骨折送醫

3孫易磊轉支配下！台灣至寶備受期待

4世壯運外籍選手驚傳離世　執委會回應

5古林睿煬驚險守住滿壘！軟銀超前火腿

最新新聞

1世壯運服裝印錯字　男落網：覺得很瞎才轉傳

2古林睿煬驚險守住滿壘！軟銀超前火腿

3林昀儒鄭怡靜5局惜敗　無緣世錦賽4強

4世壯運奪5金　蒙古爺爺揭秘不菸不酒

5古林睿煬再戰軟銀！捕手換進藤勇也

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

【世壯運阿嬤組】97歲唐成瑤田徑200公尺完賽！贏得全場掌聲

【準媽咪奪金牌】挺20周孕肚出戰世壯運游泳比賽

昆凌90歲爺爺100公尺短跑銀牌　世壯運18日精彩賽事一次看

李珠珢見球員被觸身球！　瞪眼作勢衝下台算帳XD

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366