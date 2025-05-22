世壯運單屆勇奪5金　蒙古爺爺揭秘訣是「不菸不酒」

▲91歲蒙古選手策倫勇奪本屆世壯運個人第5金。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／台北報導

高齡91歲，來自蒙古的「地表最速爺爺」策倫（Radnaa Tseren），22日在本屆雙北世壯運男子800公尺90歲以上組再度傳來捷報，以3分43秒30的成績，拿下本屆個人第5面金牌。策倫受訪時也透露自己仍能在場上「飆速」的最大秘訣，就是不抽菸也不喝酒。

本屆世壯運已經在男子100公尺、200公尺、400公尺、1500公尺的90歲以上組，勇奪4面金牌的策倫，今日在本屆個人最後一個參賽項目800公尺出賽。

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▲策倫在800公尺項目依舊一馬當先衝回終點。（圖／記者湯興漢攝）

由於該組僅有1人參賽，因此策倫是和80歲組、85歲組跑者共同出賽，但他最終仍以3分43秒30率先衝線抵達終點，也拿下本屆世壯運個人第5面金牌。

策倫過去兩年在瑞典的世界田徑錦標賽、美國世界室內田徑錦標賽，也都繳出亮眼成績，並且獲得「蒙古最速爺爺」稱號，策倫透露自己能長保健步如飛的最大秘訣，就是不抽菸、不喝酒，並且持續跑步的習慣，才能持續維持良好運動表現。

▲策倫奪下本屆個人第5金後，披上蒙古國旗慶賀。（圖／記者湯興漢攝）