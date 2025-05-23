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擊敗林書豪奪「年度人氣球星」　高錦瑋：感謝有好對手來競爭

▲雲豹高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹高錦瑋擊敗林書豪，成為本季TPBL職籃年度人氣球星。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹王牌主控高錦瑋，23日不僅率隊在季後挑戰賽以45分之差大勝台北台新戰神，系列賽扳平戰局外，今日聯盟也公布高錦瑋擊敗林書豪，拿下TPBL職籃年度人氣球星獎項肯定。高錦瑋表示，「我會持續努力成為更好的球員，林書豪在台灣有很多的粉絲，很感謝有這麼好的對手來競爭。」

擊敗在全亞洲擁有高聲量的林書豪，高錦瑋獲選為今年TPBL職籃年度人氣球星，而今日在季後挑戰賽他也展現大將之風，全場繳出20分、10助攻且0失誤的完美表現，幫助雲豹以45分之差贏得勝利。

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談到自己拿下聯盟本季年度人氣球星，高錦瑋強調，「感謝球迷、球團、教練團以及我的隊友，沒有他們就不會有這些成就，我會持續努力成為更好的球員，也謝謝有林書豪這麼好的對手來競爭。」

雲豹在今日季後挑戰賽贏球後，將系列賽追成1比1平手（戰神以例行賽較高排名先帶1勝），雙方接下來將在周日進行本系列最終生死戰，地點則在戰神「一日限定主場」新竹縣立體育館。該役贏球隊伍，將取得晉級季後賽門票，在季後賽首輪交手例行賽龍頭新北國王。

▲雲豹高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲高錦瑋強調會持續努力，成為更好的球員。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 高錦瑋林書豪年度人氣球星雲豹季後挑戰賽台籃TPBL

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