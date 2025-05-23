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戰神季後挑戰賽狂輸45分　許皓程、雷蒙恩賽後都說「自己爛」

▲雲豹高錦瑋、克羅馬、林信寬，戰神許皓程。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神總教練許皓程直言季後挑戰賽球員的心態並未準備好。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃季後挑戰賽23日正式點燃戰火，未打先帶1敗的桃園台啤永豐雲豹展現強大求勝決心，全場一度領先台北台新戰神多達47分，最終雲豹就以113比67大勝。系列賽扳成1比1平手，兩隊將在周日交手，決定誰能取得晉級季後賽資格。賽後包括戰神總教練許皓程、選秀狀元雷蒙恩都說自己表現「很爛」，但兩人也重申周日的比賽會是全新開始。

TPBL季後挑戰賽為「5戰3勝制」，例行賽第4名與第5名雲豹交手，由高順位的戰神先帶1勝。

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在賽前普遍被較為看好的戰神，開賽雖然一度打出8比2領先開局，但後續團隊狀態卻是荒腔走板，反觀雲豹此戰團隊火力全開，全隊投籃命中率高達5成，三分球命中率46.9%，團隊更是20罰20中，先發5人得分全數上雙的優勢火力下，雲豹最終以45分之差贏球。

戰神總教練許皓程賽後表示，「我的表現很爛，讓這場比賽產生很大的差距，現在比賽回到原點，我希望全隊武裝自己的心態，好好準備下一戰。」

許皓程也說，「球隊的心態沒有準備好，例行賽的戰績我們對雲豹也有優勢，也許球員以為此戰會打得很簡單，但雲豹沒有這麼簡單對付，雲豹不是第5名的球隊，現在戰況只是回到1比1。」

本季「年度新人王」大熱門，此戰拿下12分的選秀狀元雷蒙恩則表示，「我今天打得超爛，我沒有帶給球隊能量，我們必須堅持下去，也再看比賽的影片，好好武裝準備周日的比賽。」

雷蒙恩強調，「今天我自己打得非常差，這不是我們戰神該有的籃球，我會上緊發條，在周日讓球迷看見真正的『戰神籃球』。」

▲雲豹高錦瑋、克羅馬、林信寬，戰神許皓程。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神全場表現走樣，讓雲豹系列賽扳成1比1局面。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL季後挑戰賽台北台新戰神許皓程雷蒙恩台籃

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