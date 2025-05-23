燒臘店老闆丟飛盤爆紅　張致軒開心為世壯運曝光

▲為了參與世壯運而爆紅的燒臘店老闆張致軒，今日在飛盤賽事正式出賽。（圖／取自世壯運官網）

記者杜奕君／綜合報導

2025雙北世壯運賽事正熱烈進行，其中來自信義區一間燒臘店因一張「老闆世壯運丟飛盤」公告意外爆紅，成為本屆最具話題性選手之一老闆張致軒，23日以隊伍「Team Noodle」出戰飛盤爭奪賽混合組（30+、40+），他笑說，能透過自身參與讓更多人看見這場運動盛會，「我真的覺得很開心，能幫世壯運多一點曝光，蠻棒的！」從燒臘店走進國際賽場，張致軒用實際行動展現「挑戰無年齡、運動無極限」精神。



「Team Noodle」今日先是出戰八強賽對上以現役國手組成的「TAT」，最終以0比11吞敗，落入排名賽後，又以同樣比數吞敗，最終戰於明日下午1點爭奪第七名。對於今日表現，張致軒坦言不如預期，不過他仍認真應戰，「我們盡力突破、嘗試了。」

帶隊教練、同時也是臺北市代表隊選手的「小牛」也為大家加油打氣，「從一開始他們連正手、反手都分不清，到現在打進八強，大家真的很拚。」他透露，隊伍平常就在河濱公園練習，也打了不少友誼賽，「能帶這群朋友來參加世壯運，我覺得很榮幸。」



這支名為「Team Noodle」隊伍，成員來自各行各業，背景相當多元，包括燒臘店老闆、酒吧老闆、美甲師、珠寶商、公司行號老闆與上班族等，是由酒吧老闆Stanley一時興起號召，Stanley回憶，「當時想說雙北身為地主，主辦這麼大的國際賽事，就想找個項目參加一下。」張致軒補充，「熱門項目我們玩不來，想說參加看看冷門但好玩的飛盤，沒想到高手超多！」



隊名「 Noodle」誕生也很隨性，Stanley笑說是GPT協助命名，「我們下指令說『要一個有競爭力又有點可愛的名字』，GPT就給我們『Noodle』，有點可愛又有點傲氣，我們就用了。」小牛教練則笑補一句，「也跟我們成績一樣，好像很厲害又好像沒有。」



八強賽結束後，雙方在場邊圍圈認識、互相打氣，身為現役國手的TAT成員王國勳特別感謝張致軒，讓更多人注意到飛盤這項運動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，張致軒坦言，「其實我們不是強隊，會被看見真的只是運氣好。但如果能因為我們，讓更多人知道飛盤和世壯運，我真的蠻開心的。」他感性補充，「世壯運最根本的精神就是『提倡運動』，看到90幾歲、甚至百歲的長輩都還在場上跑，真的很感動。」



談起參賽動機，張致軒透露，以前打籃球時一直很嚮往像《灌籃高手》湘北高中那樣一起出國比賽，這次組隊參與飛盤算是完夢第一步，未來也希望有機會一起往上挑戰，甚至參與下一屆世壯運，「大家一起玩、一起有向心力，是件很開心的事。」除了飛盤，他與隊友也報名參加10公里路跑，將於5月25日上午5點40分，在臺北市府前廣場登場。

▲張致軒接下來也將參與世壯運10公里路跑賽事。（圖／取自世壯運官網）