世壯運鐵人賽梅花湖傳水質問題大　執委會：檢測符合標準

▲世壯運鐵人三項賽事，此次選在宜蘭縣梅花湖舉行。（圖／取自世壯運官網）

記者杜奕君／綜合報導

2025雙北世壯運「鐵人三項」於23日至25日在宜蘭縣梅花湖舉辦，不過卻傳出梅花湖近年水質檢測狀況不佳，恐造成參賽選手身體出狀況，對此包括世壯運執委會、鐵人三項協會以及宜蘭縣教育處都發出聲明，強調水質檢測沒有問題，均符合標準，並經國際壯年運動會協會（IMGA）確認。

此次世壯運鐵人三項選定梅花湖舉辦，划船項目則安排在冬山河進行，世壯運執委會強調，賽場館皆經IMGA核定並由技術代表確認，優先選擇符合比賽需求、以一場館對應一賽事為原則，降低轉場干擾。

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針對外界對於梅花湖水質問題質疑，世壯運執委會表示，「從去年10月起委請宜蘭縣政府定期檢測，賽前最新檢測結果均符合標準，並經IMGA確認。執委會持續與中華民國鐵人三項協會與宜蘭縣政府密切合作，提供選手最好的服務。」

另外，中華民國鐵人三項運動協會秘書長毛念祖也表示，「此次梅花湖水質檢測報告沒有問題，這一次鐵人三項的比賽TD，國際的TD也檢視過這些數據，也表示沒有問題。」

至於宜蘭縣教育處處長陳金奇則強調，「世壯運在梅花湖進行的鐵人三項比賽，經過縣環保局的水質檢測達到賽事舉辦的標準，交通部分近期密集與在地居民商家的宣導溝通取得多數共識，歡迎選手及民眾來宜蘭梅花湖，一起為選手加油！」