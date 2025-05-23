世壯運自由車公路賽爆大量棄賽　主辦單位親說明「落後淘汰機制」

▲世壯運自由車公路賽出現爭議，主辦單位說明落後淘汰機制。（圖／取自世壯運官網）

記者杜奕君／綜合報導

2025雙北世壯運自由車公路賽爆出超過30位參賽選手打算退賽，相關規則設定難度過高，加上關門機制及路段收容時間引發討論。23日主辦單位也親自說明「落後淘汰機制」，確定選手落對於大集團後方10分鐘，由裁判判定收容。

本屆世壯運持續如火如荼進行，但自由車公路賽卻傳出有大量選手打算棄賽，認為大會未公佈詳細規則，設定難度過高，讓選手無法接受。

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對此，世壯運方面回應表示，本賽事之關門與收容時間設計，主要考量選手安全保障及交通通行權益的平衡，本次公路賽的必賽路段台2線為北海岸重要交通幹道，為確保選手在主要幹道上安全騎乘並減少對民眾通行之衝擊，故設限「落後淘汰機制」，選手落對於大集團後方10分鐘，由裁判判定收容。

自由車每日賽事為長距離組優先出發，10分鐘後為短距離組，若選手落後主集團超過10分鐘，將導致每個管制路段封閉超過20至25分鐘。

鑒於第二組選手緊接出發，道路勢必無法重啟，將使該段道路實際封閉長達50分鐘以上，若領先選手與集團拉開距離，更可能導致單一路段管制時間達1小時以上，對選手安全與會交通皆形成極大壓力與風險。

感謝所有參賽者對於賽事公平性與挑戰性的高度重視，本賽會以保障選手比賽安全權利及維護道路使用者權益兼顧為原則，持續提供選手良好的比賽環境，敬請各界體諒。