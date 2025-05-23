快訊／高錦瑋打敗林書豪！　勇奪TPBL職籃年度人氣球星

▲TPBL職籃2024-25賽季「年度人氣球星」由高錦瑋拿下。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）年度人氣球星票選結果出爐！桃園台啤永豐雲豹主力球星高錦瑋在激烈競爭中脫穎而出，以12618票的超高人氣，大勝新北國王球星林書豪（11673票），勇奪「2024-25 TPBL年度人氣球星」頭銜，成為聯盟史上最具話題性的票選之一。

本屆TPBL年度人氣球星票選自5月6日至5月22日展開，為期17天，吸引大批球迷熱情參與。從七支球團共118位註冊球員中，最終票選前十名依序為：高錦瑋（12618票）、林書豪（11673票）、馬建豪（3367票）、林俊吉（2305票）、努利（2269票）、雷蒙恩（1467票）、邱子軒（1427票）、高國豪（1127票）、林書緯（899票）、謝亞軒（838票）。

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年僅22歲的高錦瑋在職業生涯第二年迅速展現明星潛力，本季在球場上以靈活的攻防轉換與穩定的節奏掌控大放異彩，不僅是聯盟唯二得過單月獎項的本土球員，亦蟬聯12月與1-2月的單月MVP，兩次的球迷票選中皆獲得第一名，其中一次更是以近千票之差超越林書豪。

另外，高錦瑋本季也榮登助攻王寶座，帶領雲豹前進季後挑戰賽。他的成長有目共睹，連聯盟重量級球星與教練皆公開讚賞其表現。

林書豪於4月24日賽後記者會中曾表示，「高錦瑋打得非常非常好，你可以看得出來他真的很想贏，很想進季後賽，我自己是去防他的，結果沒有防得很好，讓他投開了。」

本季最後一場例行賽後，前隊友蔣淯安亦曾提及，「他是二年級生就被賦予這麼大的責任，應該滿有壓力的，但因為這個壓力也讓他進步很多。」連新北國王主帥萊恩都不諱言自己是高錦瑋的粉絲，這一連串的肯定，讓高錦瑋不僅在場上收穫成績，在場下也穩穩抓住球迷的心。

高錦瑋每次在獲獎後，都保持一貫謙遜態度，將榮耀歸功於團隊與支持者。高錦瑋第二次獲得單月獎項時說，「我應該要把大家帶領得更好，雖然蟬聯月MVP，但我還是不滿意，我會繼續加油！」

對於拿下本季助攻王，他也將功勞歸於身邊夥伴，「感謝球團跟隊友，給我很多機會表現。」雲豹例行賽最終場，面對滿場熱情的球迷，高錦瑋由衷表達感謝：「因為豹迷的支持，讓我想不斷成長為更好的球員、更好的人。」

在球場上的成熟表現與場下低調誠懇的個性，使高錦瑋不只擁有技術支持，更收穫來自各界的尊敬。隨著例行賽的結束，雲豹將迎來季後挑戰賽，外界高度期待高錦瑋能再次扮演關鍵角色，帶領球隊衝擊更高榮耀。