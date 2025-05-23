快訊／大「豹」發！　雲豹TPBL季後挑戰賽45分之差打爆戰神

▲雲豹高錦瑋用20分、10助攻、0失誤的完美表現，率隊搶下關鍵季後挑戰賽主場勝利。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃「季後挑戰賽」23日開打，由例行賽第4種子台北台新戰神與第5種子桃園台啤永豐雲豹進行「3戰2勝制」對決（高順位戰神先帶1勝）。雲豹在主場雖然未打先讓對手拿1勝，但此戰團隊火力大爆發，全場一度領先多達47分之多，最終雲豹113比68，拿下關鍵勝利，系列賽雙方戰成1比1，將在25日回到戰神主場決勝負。

開賽戰神就靠主控麥卡倫連續得分，取得8比2領先開局，但雲豹展現地主威力，高錦瑋高難度切入進球完成3分打，隨後林信寬、董永全連續得手，首節打完在林信寬獨拿9分帶動下，雲豹以27比20取得領先。

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第2節雲豹持續搶攻，開局一波24比9攻勢轟得戰神措手不及，在高錦瑋強勢上籃完成3分打、克羅馬也單打得手後，雲豹已經手握51比29雙位數領先。

▲雲豹「金牌狀元」林信寬此戰貢獻20分。（圖／TPBL職籃提供）

隨後戰神雖然嘗試追分，但團隊外線手感低迷，上半場三分球9投0中，整體投籃命中率也僅有30.2%，反觀雲豹上半場高錦瑋拿下14分、4助攻，克羅馬13分，林信寬也有11分進帳下，雲豹半場57比34大幅領先。

下半場開打後，雲豹持續擴大領先優勢，高錦瑋、克羅馬連續三分球破網，雲豹甚至將領先幅度擴大超過40分。

在末節雲豹持續狂轟猛炸，即便撤下主力陣容情況下，領先幅度依舊持續擴大來到47分，最終在雲豹先發5人全數得分上雙，高錦瑋拿下20分、10助攻且「0失誤」，林信寬18分，克羅馬也有16分、6籃板、4助攻、5抄截、2阻攻帶領下，最終45分之差大勝贏球。

雲豹贏球後，將系列賽扳成1比1平手，戰神在慘敗後，雖然下一戰將回到自家主場，但由於雙北世壯運，原主場台北和平籃球館無法使用，因此主場將是首度進駐的新竹體育館，對於整體狀態及熟悉度，又將是一大考驗。

▲戰神季後挑戰賽首戰表現荒腔走板。（圖／TPBL職籃提供）