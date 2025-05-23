45分痛宰戰神　雲豹雙星高錦瑋、林信寬喊話周日生死戰「關門」

▲雲豹高錦瑋強調要馬上準備下一戰的比賽。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃季後挑戰賽23日正式點燃戰火，在「3戰2勝賽制」未打前就以高順位球隊身份先帶1勝的台北台新戰神，卻遭主場桃園台啤永豐雲豹瘋狂砲轟，最終雲豹以113比68大勝，雙方系列賽成1比1平手局面。雲豹雙星高錦瑋、林信寬都強調，周日系列最終第3戰，必須維持專注才能贏得勝利。

比賽未開打就先處於1敗落後，必須在季後挑戰賽連勝兩場，才能拿下季後賽4強門票的雲豹，今日在主場打出本季最亮眼一戰，全場投籃命中率高達5成，三分球命中率46.9%，團隊更是20罰20中，先發5人得分全數上雙，最終以45分之差痛宰戰神取勝。

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雲豹總教練查爾斯賽後表示，「今天球員打得非常有侵略性，上半場就有17次罰球機會，今天全隊保持平常心也非常專注，利用速度打出節奏，完美展現出雲豹的籃球。防守端我們也做得非常好，儘管我們今天贏球，但周日的比賽會是全新開始，相信比賽會充滿肢體對抗，我們會全力贏下此戰。」

全場繳出20分、10助攻，外帶完美0失誤的當家主控高錦瑋表示，「這場比賽我們攻守兩端都準備很久，大家都很專注在這場比賽，贏球很開心，但心態馬上要準備下一戰。」

貢獻18分、5籃板的林信寬則說，「這是一場很重要的比賽，希望進攻端我能展現侵略性，知道對手會把防守重心放在高錦瑋、克羅馬身上，因此希望我能跳出來成為穩定得分點，我們維持了4節的高專注度，才能贏得此戰。」

▲雲豹林信寬希望自己能扮演穩定得分點角色。（圖／TPBL職籃提供）