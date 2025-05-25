罰球僅拿1分照樣贏！　灰狼艾德華茲轟30分寫灰狼季後賽最狂勝

記者杜奕君／綜合報導

在西區決賽前兩戰，遭雷霆「年度MVP」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）頻頻站上罰球線，累積29罰24中狂取兩勝後，灰狼25日在西區決賽第3戰回到主場後，團隊火力大爆發，其中「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）全場轟下30分、9籃板、6助攻、2抄截，且其中僅靠罰球拿下1分情況下，照樣率領灰狼以143比101大勝贏球。

在西區冠軍賽前兩戰都以輸球收場情況下，此戰輸球就要遭雷霆「聽牌」情況下，灰狼開賽就火力全開，首節當家球星艾德華茲遠投近切無往不利，率隊取得20分領先優勢。

在上半場艾德華茲11投8中，狂轟20分領軍下，灰狼上半場團隊轟下「72分」，改寫隊史半場季後賽得分新高紀錄帶動下，灰狼也一路壓制對手雷霆。

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下半場灰狼持續狂飆，即便第4節兩軍都撤下主力陣容，但灰狼團隊依舊持續飆分，領先幅度一度來到45分之多，最終灰狼就在單場狂轟143分情況下，以42分之差痛宰雷霆。

值得一提的是，灰狼一哥艾德華茲全場17投12中，包含三分球8投5中，狂轟30分、9籃板、6助攻、2抄截，其中僅站上罰球線兩次，罰進其中一球拿1分。

此戰艾德華茲徹底展現聯盟頂尖砍將本領，開賽不僅兩度精彩爆扣，下半場更有底線切入精彩拉桿，加上超遠三分彈破網，此戰徹底比下吉爾吉斯-亞歷山大的精彩表現，也終於讓灰狼在西區決賽扳回一城。

▲灰狼艾德華茲飆分秀，率隊42分之差痛宰雷霆。（圖／達志影像／美聯社）