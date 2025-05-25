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快訊／世壯運SBL「經典對決」　台啤力景逆轉奪2連勝

▲▼2025世壯運籃球，台啤力景朱億宗(左)與藝人王陽明(右)。（圖／記者李毓康攝）

▲世壯運男籃上演「經典對決」，台啤力景朱億宗(左)與藝人王陽明(右)激烈卡位。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

雙北世壯運男籃項目，25日在輔大中美堂展開一場經典「復刻對決」，匯集陳信安、林冠綸、左從凱以及王信凱多名SBL退役好手的Bully mother bbq流氓老母酉時三刻，交手由朱億宗、張羽霖、呂奇旻、尚韋帆等多名台啤班底化身的台啤力景，台啤綠衫軍雖然上半場陷入落後，但靠著朱億宗、張容軒強勢單打，最終92比81逆轉拿下本屆2連勝。

此戰雖然「台灣飛人」陳信安賽前就宣布因為膝蓋不適無法上陣，但首節左從凱連續外線破網，讓流氓老母酉時三刻首節打完30比26領先。

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第2節流氓老母酉時三刻在王信凱、林冠綸連續三分球破網下，拉開50比35的大幅領先，但台啤力景靠著朱億宗、張容軒連續單打得手，半場打完追到43比50。

▲▼2025世壯運籃球，台啤力景張容軒。（圖／記者李毓康攝）

▲台啤力景張容軒內線威力依舊驚人。（圖／記者李毓康攝）

下半場開打後，台啤力景連續強勢衝擊對手禁區，張容軒、黃金助接連快攻得手，此節剩下5分47秒時，追到56比57。

隨後雙方持續拉鋸，但此時流氓老母酉時三刻靠著王志群連續兩記三分球，再度拉開6分領先，隨後左從凱也再度三分球命中，3節打完流氓老母酉時三刻仍保有7分領先。

▲▼2025世壯運籃球，林冠綸。（圖／記者李毓康攝）

▲林冠綸連兩戰外線手感犀利。（圖／記者李毓康攝）

末節台啤力景再度靠著尚韋帆、張容軒連續禁區單打，加上朱億宗三分球命中，隨後張羽霖籃下放進，台啤力景76比74超前。

隨後台啤力景呂奇旻強勢切入得手拉開4分領先，朱億宗終場前3分31秒又是關鍵三分冷箭命中，台啤力景拉開83比76超前。但王志群此時再度三分命中，幫助球隊追到6分差，但終場前42.2秒吳奉晟三分球命中，台啤力景奠定勝果，最終92比81在這場「經典對決」拿下勝利。

▲▼2025世壯運籃球，台啤力景朱億宗。（圖／記者李毓康攝）

▲朱億宗成為台啤力景逆轉勝關鍵要角。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 世壯運男籃陳信安林冠綸王信凱朱億宗張容軒呂奇旻台籃SBL

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