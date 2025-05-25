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雲豹殊死戰飲恨淘汰　高錦瑋、林信寬喊話下季捲土重來

▲雲豹高錦瑋、林信寬。（圖／TPBL職籃提供）

▲高錦瑋認為雲豹已經展現強大的韌性。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

領先了將近3節時間，桃園台啤永豐雲豹25日在TPBL職籃季後挑戰賽決勝第3戰，末節遭到對手台北台新戰神逆襲，雲豹以84比86輸球，賽季正式淘汰無緣挺進季後賽首輪。賽後雲豹兩大本土主力高錦瑋、林信寬都喊話表示，「下季將變得更好，並且捲土重來！」

在季後挑戰賽「3戰2勝制」，且戰神憑藉例行賽較佳戰績先帶有1勝的不利局面下，雲豹G2上演飆分秀，狂勝戰神45分順利扳平戰局，將戰線逼入殊死第3戰。

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今日客場作戰，雲豹更是一路取得領先優勢，雖然末節遭對手逆轉，但仍展現韌性扳平戰局，可惜最終仍以兩分之差惜敗。

全場拿下12分、8籃板、6助攻的高錦瑋表示，「謝謝球隊、球迷以及家人還有我的女友，謝謝他們一路以來的支持，我下個賽季會持續加油。儘管我們末節陷入落後，我們還是展現了該有的韌性。」

主力前鋒林信寬則強調，「我們會持續展現韌性，我們是支年輕的球隊，雖然我們現在跌倒了，但我們下個賽季一定會再爬起來變得更好。我會把自己練得更好，下一季再回來。」

▲雲豹高錦瑋、林信寬。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹林信寬掛保證下一季團隊將變得更好。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 高錦瑋林信寬雲豹TPBL季後挑戰賽台籃顏行書

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