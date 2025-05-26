8塊腹肌炸裂！「激流男神」依勇達多　世壯運創最佳成績晉級

▲「激流男神」依勇達多大秀8塊腹肌，世壯運寫佳績晉級決賽。（圖／取自世壯運官網）

記者杜奕君／綜合報導

2025雙北世壯運輕艇激流標桿賽今（26日）在宜蘭安農溪正式開賽，儘管天候不佳小雨飄落，比賽仍順利進行。這是安農溪輕艇激流標桿場首次舉辦國際賽事，吸引眾多好手到場角逐。其中，「輕艇男神」依勇達多在單人K1男子35歲組的預賽中表現亮眼，兩趟比賽皆創下全場最佳成績，成功晉級明日決賽。

焦點選手依勇達多過去曾兩度奪下亞錦賽金牌，因工作因素未能參加集訓，最終與亞運失之交臂。他於2022年宣布退休並開設個人工作室，這次以教練身份帶領學生參賽，同時也親自上場。預賽中，依勇達多第一趟完成時間為82秒41，第二趟更進步到81秒46，兩次成績均為全場最佳。

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儘管已三年未參加正式比賽，依勇達多對自己的表現仍保持謙遜態度。他表示，「這次主要是陪學生來參賽，他們才練了一年，去年為了參加世壯運才找我訓練。一開始的目標是讓學生能完成比賽，我也跟著練習，每周來這裡一次。

自己平時主要進行陸上訓練，利用時間重訓維持上半身肌力，很多技巧是靠過去的經驗。比賽概念則是透過觀看世界盃及奧運比賽，記錄下來並嘗試應用在此次賽事中。」

▲依勇達多過去曾兩度拿下亞錦賽金牌。（圖／取自世壯運官網）