快訊／104歲「羽球老頑童」林友茂合體李洋　世壯運激戰奪勝

▲104歲的「羽球老頑童」林友茂，和兩屆奧運男雙金牌得主李洋搭檔上場。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

現年高齡104歲，被稱為「羽球老頑童」的林友茂，今日在2025雙北世壯運羽球賽場，和兩屆奧運羽球男雙金牌得主李洋合體出擊，交手本次世壯運參賽選手李洋父親李峻淯及李洋高中羽球教練鄭永成，雙方人馬以球會友進行對抗賽，身為本屆世壯運羽球項目宣傳大使的林友茂笑說，「有幸和李洋搭配，讓大家看看，我們不會輸給他的爸爸和教練！」

榮獲金氏世界紀錄認證全球最年長的羽球選手，林友茂此次也擔任2025雙北世壯運開幕典禮聖火代表及羽球項目宣傳大使重任，今日他也和台灣「黃金男雙」成員之一的李洋搭檔出擊，和李洋父親李峻淯及李洋高中羽球教練鄭永成進行雙打對抗賽，最終「林李配」以11比9奪勝。

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▲林友茂在場上打起球來架式十足。（圖／記者李毓康攝）

能和史上首位拿下兩屆奧運羽球男雙金牌的好手李洋搭檔，林友茂笑說，「我覺得我們倆默契很好，李洋是個很成功的球員，今天有幸和他搭配，我要讓大家看一下，我們不會輸給他的爸爸和教練。」

從50歲開始從事羽球運動，林友茂自從獲得金氏世界紀錄認證後，至今仍維持每周打3次羽球的習慣，他也透露每年都會號召兒子、媳婦以及孫子，共同參與每年的清晨盃羽球賽。

高齡104歲才首度和奧運等級名將搭配出賽，林友茂表示，「李洋的球真的很兇，我就是球速慢了一點，但我們剛剛能夠成功完賽並且贏球，我也感到很滿意。加上這次世壯運辦得有聲有色，可以說全世界的人都在看。」

▲林友茂和李洋搭檔出擊，順利拿下勝利。（圖／記者李毓康攝）