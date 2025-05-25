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找回「戰神球風」！　雷蒙恩用防守贏球超開心

▲戰神米勒、錢肯尼、雷蒙恩、陳文宏，雲豹克羅馬、高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神雷蒙恩幫助球隊挺進季後賽。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

即便上半場一度陷入11分落後，台北台新戰神25日在TPBL職籃季後挑戰賽決勝第3戰，終於找回雷蒙恩口中的「戰神球風」！憑藉強悍防守，戰神軍團在第3節尾聲成功扳平比分，最終86比84逆轉擊敗桃園台啤永豐雲豹，正式挺進季後賽首輪。賽後雷蒙恩強調，「我今天雖然『放槍』很多次，但還是盡力幫助球隊，現在贏球很開心。」

前役在季後挑戰賽以45分的懸殊差距敗給雲豹，戰神在相隔不到48小時之內迅速調整，在生死之戰以兩分之差贏球，順利取得季後賽門票，將在首輪對上聯盟龍頭新北國王。

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戰神總教練許皓程強調，「下半場我們的球員重新找回專注度，用防守壓制對手，這就是戰神一直以來的球風，這一場才是雷蒙恩前役輸球後提到，我們該有的戰神球風。」

全場貢獻14分、6籃板的雷蒙恩則表示，「我今天『放槍』很多次，但我仍努力拚搶籃板，盡力去幫助球隊，現在贏球我就是很開心。」

在戰神順利晉級後，TPBL職籃季後賽首輪對戰組合也正式出爐，將由國王交手戰神，夢想家對決海神，爭取晉級年度總冠軍賽資格。

▲戰神米勒、錢肯尼、雷蒙恩、陳文宏，雲豹克羅馬、高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神關鍵戰役重新啟用米勒，收到良好效果。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL季後賽雷蒙恩台北台新戰神台籃

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