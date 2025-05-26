吳敏賢成「台啤OB」齊聚世壯運推手　未來還想找劉錚、蔣淯安加入

▲此次台啤力景組軍參戰世壯運男籃，吳敏賢成為重要推手。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

以SBL台啤男籃前後期班底組成的台啤力景，本次報名雙北世壯運男籃，25日更擊敗由陳信安、林冠綸、左從凱等好手在陣的Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻，喜迎預賽2連勝。此次成為台啤力景幕後組隊「推手」的吳敏賢就表示，「希望持續擴大班底，包括陳世念、哈孝遠，甚至未來退役後的劉錚、蔣淯安都能加入，持續延續台啤的籃球精神！」

台啤力景25日以92比81逆轉擊敗強敵ullymotherbbq流氓老母酉時三刻，拿下本屆世壯運2連勝。此次台啤力景除了由「鐵血教頭」閻家驊領軍，陣中包括尚韋帆、張容軒、張羽霖、朱億宗、呂奇旻、吳奉晟等台啤前後期班底，而幕後召集人兼推手，正是退役後身兼教練、球評等職的前台啤後衛吳敏賢。

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吳敏賢透露，「本來我是在流氓老母酉時三刻那隊，但因為他們名額滿了，但我很想打這次世壯運，所以先問了尚韋帆，接下來就是一個揪一個，很快就組隊成功，這次比賽大家的勝負慾都被激出來，希望兩年後在日本的世壯運還能再度組隊參賽。」

近期以球評身份屢屢曝光，吳敏賢笑說，「不管是擔任教練或球評，穿上球衣打球都還是最棒的，我們也希望之後包括哈孝遠、陳世念等學長，甚至退役後的劉錚、蔣淯安都回來打球，一起維持台啤的籃球精神。」

台啤力景今日拿下2連勝，首戰狂轟49分的張容軒就笑說，「謝謝吳敏賢號召大家一起打球，但也害我們打完比賽腰痠背痛，晚上回家都睡不好，應該要補貼一些醫藥費給我們了。」

▲張容軒笑稱比完賽後腰痠背痛睡不好。（圖／記者李毓康攝）