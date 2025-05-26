運動雲

>

吳敏賢成「台啤OB」齊聚世壯運推手　未來還想找劉錚、蔣淯安加入

▲▼2025世壯運籃球，台啤力景吳敏賢。（圖／記者李毓康攝）

▲此次台啤力景組軍參戰世壯運男籃，吳敏賢成為重要推手。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

以SBL台啤男籃前後期班底組成的台啤力景，本次報名雙北世壯運男籃，25日更擊敗由陳信安、林冠綸、左從凱等好手在陣的Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻，喜迎預賽2連勝。此次成為台啤力景幕後組隊「推手」的吳敏賢就表示，「希望持續擴大班底，包括陳世念、哈孝遠，甚至未來退役後的劉錚、蔣淯安都能加入，持續延續台啤的籃球精神！」

台啤力景25日以92比81逆轉擊敗強敵ullymotherbbq流氓老母酉時三刻，拿下本屆世壯運2連勝。此次台啤力景除了由「鐵血教頭」閻家驊領軍，陣中包括尚韋帆、張容軒、張羽霖、朱億宗、呂奇旻、吳奉晟等台啤前後期班底，而幕後召集人兼推手，正是退役後身兼教練、球評等職的前台啤後衛吳敏賢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳敏賢透露，「本來我是在流氓老母酉時三刻那隊，但因為他們名額滿了，但我很想打這次世壯運，所以先問了尚韋帆，接下來就是一個揪一個，很快就組隊成功，這次比賽大家的勝負慾都被激出來，希望兩年後在日本的世壯運還能再度組隊參賽。」

近期以球評身份屢屢曝光，吳敏賢笑說，「不管是擔任教練或球評，穿上球衣打球都還是最棒的，我們也希望之後包括哈孝遠、陳世念等學長，甚至退役後的劉錚、蔣淯安都回來打球，一起維持台啤的籃球精神。」

台啤力景今日拿下2連勝，首戰狂轟49分的張容軒就笑說，「謝謝吳敏賢號召大家一起打球，但也害我們打完比賽腰痠背痛，晚上回家都睡不好，應該要補貼一些醫藥費給我們了。」

▲▼2025世壯運籃球，台啤力景張容軒。（圖／記者李毓康攝）

▲張容軒笑稱比完賽後腰痠背痛睡不好。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 世壯運男籃台啤劉錚蔣淯安吳敏賢張容軒閻家驊朱億宗台籃SBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

找回「戰神球風」！　雷蒙恩用防守贏球超開心

找回「戰神球風」！　雷蒙恩用防守贏球超開心

快訊／雲豹淘汰！高錦瑋哭了　顏行書承諾將找更多幫手

快訊／雲豹淘汰！高錦瑋哭了　顏行書承諾將找更多幫手

雲豹殊死戰飲恨淘汰　高錦瑋、林信寬喊話下季捲土重來

雲豹殊死戰飲恨淘汰　高錦瑋、林信寬喊話下季捲土重來

快訊／前一戰輸45分不怕　戰神生死戰兩分淘汰雲豹晉級季後賽

快訊／前一戰輸45分不怕　戰神生死戰兩分淘汰雲豹晉級季後賽

台灣飛人陳信安大戰台啤OB破局　許晉哲笑稱：打一休二

台灣飛人陳信安大戰台啤OB破局　許晉哲笑稱：打一休二

快訊／世壯運SBL「經典對決」　台啤力景逆轉奪2連勝

快訊／世壯運SBL「經典對決」　台啤力景逆轉奪2連勝

灰狼壓制SGA僅得14分、4罰　主帥點出G3關鍵是「提速」

灰狼壓制SGA僅得14分、4罰　主帥點出G3關鍵是「提速」

怎麼了！雷霆SGA只拿14分　創本季季後賽個人最低表現

怎麼了！雷霆SGA只拿14分　創本季季後賽個人最低表現

罰球僅拿1分照樣贏！　灰狼艾德華茲轟30分寫灰狼季後賽最狂勝

罰球僅拿1分照樣贏！　灰狼艾德華茲轟30分寫灰狼季後賽最狂勝

快訊／灰狼狂轟破隊史季後賽新高143分　西區決賽G3大勝雷霆

快訊／灰狼狂轟破隊史季後賽新高143分　西區決賽G3大勝雷霆

【女兒突然雙手托腮賣萌】轉頭發現竟是在模仿廣告XD

熱門新聞

陳子豪收到惡意恐嚇訊息　味全龍表達嚴正譴責

快訊／林昀儒、高承睿鏖戰5局世錦賽摘銀　台灣苦等12年獎牌到手

後勁「必勝保證」很聰明　洪總看魔鷹抗議：捕手已經站起來

快訊／雲豹淘汰！高錦瑋哭了　顏行書承諾將找更多幫手

吳敏賢成「台啤OB」齊聚世壯運推手　未來還想找劉錚、蔣淯安加入

開季至今霸榜聯盟6冠王　賈吉：不像外界想得那麼火熱

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳子豪收到惡意恐嚇訊息　味全龍譴責

2林昀儒、高承睿鏖戰5局世錦賽摘銀

3後勁「必勝保證」很聰明　洪總看魔鷹抗議

4高錦瑋哭了！　顏行書承諾找幫手

5台啤OB齊聚世壯運　未來想找劉錚加入

最新新聞

1台啤OB齊聚世壯運　未來想找劉錚加入

2找回戰神球風！　雷蒙恩超開心

3莫德里奇完成在皇馬主場「最後一舞」

4世壯運慢速壘球雙北大戰二部曲新北市獲銀

5賈吉：狀態不像外界想像得那麼火熱

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

金曲歌王變金牌選手！　蕭煌奇世壯運柔道直落二奪金

跨季15連勝沒特殊迷信　後勁想挑戰「嘟嘟障礙」

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

PLG職籃「水瓶砸球場」　林之晨10日深夜發文道歉

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366