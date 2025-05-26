「飛天豬」世壯運男籃飆分　朱億宗要為寶貝兒子拿金牌

▲本次雙北世壯運，朱億宗代表台啤力景出賽。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

以SBL台啤男籃前後期班底組成的台啤力景，25日擊敗由陳信安、林冠綸、左從凱等好手掛帥的Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻，喜迎預賽2連勝。此戰台啤力景陣中的現役SBL好手朱億宗，單場繳出20分精彩表現成為關鍵。日前才在3對3籃球拿下世壯運銀牌，朱億宗表示，「要為兒子拿一面金牌，也希望在這次男籃冠軍戰逼出陳信安上場。」

克服第2節一度多達15分落後，台啤力景靠著朱億宗遠投近切無往不利，單場轟下20分帶動下，順利拿下預賽2連勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為現役SBL球員，朱億宗表示，「以前我自己是球迷，很開心也很興奮能和這些以前的偶像跟學長們一起在世壯運打球，沒想到會有這麼多球迷進場看我們的比賽。」

▲朱億宗此戰有20分表現。（圖／記者李毓康攝）

此戰兩隊一字排開，有將近20位球員曾具有SBL聯賽資歷，其中不乏林冠綸、岳瀛立、左從凱、張容軒以及呂奇旻這些具有國手資歷戰將，在世壯運男籃賽場也展現相當不錯準度及強悍攻守。

對此朱億宗就表示，「我只能說這些已經退休的學長或是學弟們，真的是寶刀未老，他們的表現相信大家都看得到，如果讓他們練一練體能，搞不好目前在線上的球員都拿他們沒辦法。」

另外，此戰流氓老母酉時三刻陣中「台灣飛人」陳信安由於膝蓋不適無法出賽，過去就將陳信安視為偶像的朱億宗也說，「安哥這場沒打，希望到時候冠軍賽如果再次對到，能把他逼出來。」

▲朱億宗希望拿下男籃金牌給寶貝兒子看。（圖／記者李毓康攝）