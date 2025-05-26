夜王稱霸PLG！　盧峻翔勇奪「年度關鍵先生」肯定

▲領航猿盧峻翔勇奪PLG職籃2024-25賽季「年度關鍵先生」獎項肯定。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃26日公布2024-25賽季「年度關鍵先生」獎項得主，本季率領桃園璞園領航猿奪得隊史PLG首冠，個人也拿下FMVP、年度MVP以及年度第一隊殊榮的領航猿看板球星「夜王」盧峻翔，以44.2%的得票率勇奪此獎項肯定，也是本季他所拿下的第4座個人年度獎項。

PLG年度關鍵先生，球員數據評估方式為「第四節最後5分鐘時雙方差距5分內 (包含5分)，球員所呈現的攻守累積數據與最後球隊勝負的關連性。」

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盧峻翔在此情況下，平均拿下4.3分1.0籃板0.7助攻全方位的表現，加上超水準的二分球命中率（100%），幫助領航猿本季第四節最後5分鐘時雙方差距5分內 (包含5分)的比賽勝率來到66.7%。

其出色表現幫助盧峻翔在年度關鍵先生的票選中，同時獲得記者（得票率22.2%，佔50%）及球迷（得票率22.0%，佔50%）的支持，成為領航猿隊史第2位年度關鍵先生。

2024-25球季年度關鍵先生前3名得票率如下：

盧峻翔 (領航猿) 44.2%

艾賽亞 (鋼鐵人) 18.9%

林志傑 (勇士) 15.2%