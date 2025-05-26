主播夏嘉璐水球處女秀　世壯運突破舒適圈

▲知名新聞主播夏嘉璐，此次雙北世壯運在水球項目賣力奮戰。（圖／取自世壯運官網，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會水球比賽今（26）日在臺北松山運動中心熱鬧開打。知名新聞主播夏嘉璐首次跨界挑戰水球項目，代表「Friday隊」登場，完成生涯首場水球賽。雖然最終以3比8不敵對手，但她賽後直呼不容易，感謝這次比賽帶來的全新體驗，並表示，「接觸了自己完全陌生的運動，很高興有機會突破舒適圈。」

水球女子30、40、50歲組比賽中，夏嘉璐所屬「Friday隊」苦戰四節，未能擊敗對手。儘管如此，賽後隊員們仍在場邊合影留念，氣氛相當歡樂。談到初次登上水球場的感受，夏嘉璐表示這項運動相當好玩，並提到自己過去僅參與過鐵人三項，對團體運動並不熟悉，但因為有了隊友，整個氛圍變得截然不同，她很享受大家共同奮戰的時刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為後衛，夏嘉璐認為自己在防守上發揮了應有的功能，「我應該算還OK，聽懂教練的調度，整場努力守好位置。」她解釋，「Friday隊」的隊名源自隊員們原本是每週五參加鐵人游泳班的同學，因游泳班教練莊豐年本身是水球選手，才鼓勵大家組隊參賽。夏嘉璐坦言，從未接觸過水球運動，甚至連比賽規則都得從零開始學習。

雖然本身擁有游泳基礎，甚至是女鐵人等級，夏嘉璐透露轉戰水球仍面臨不小挑戰。她回憶起第一次模擬賽時的震撼教育，「剛下水真的有點後悔，甚至害怕自己會溺水。」她指出，水球比賽的節奏非常快速，搶球、攻防都會消耗大量體力，甚至在熟悉的泳池裡也會有游不到岸邊、無法呼吸的感覺。

經過一個月密集訓練後，夏嘉璐終於克服心理障礙，並找到自己的節奏。她表示，「要讓心情放輕鬆，並在水中維持自在，其實非常困難。」透過不斷練習，她逐漸適應水球的高強度對抗，能在比賽中保持呼吸平穩，化解恐慌。

「Friday隊」自2024年9月組隊，經過9個月訓練才正式登場。教練莊豐年對她們的首場表現給予高度肯定，甚至打出120分的高分。

莊豐年感性地說，「本來以為她們只是玩三鐵的鐵媽，沒想到嘗試水球後，整個過程帶起來非常有成就感，很感動。」而隊中另一成員、101董事長賈永婕因公赴美未能參與今日賽事，但有望在28日的最終戰登場，為「Friday隊」注入新能量。

夏嘉璐的水球初體驗，展現了跨界挑戰的勇氣與毅力，也讓她在運動生涯中留下難忘的回憶。這場比賽不僅是她突破自我的一次嘗試，也為隊伍注入更多合作默契與團隊精神。