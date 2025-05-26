104歲羽球老頑童分享長壽秘訣　林友茂：多看美女還有「3不動」

▲104歲羽球頑童林友茂談長壽秘訣，強調要多看美女還有「3不動」。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

榮獲金氏世界紀錄認證全球最年長羽球選手，高齡「104歲」的羽球老頑童林友茂，26日現身2025雙北世壯運羽球賽場，和台灣兩屆奧運雙打金牌得主李洋搭檔進行表演賽，林友茂出色球技贏得滿堂彩。被問到能持續在賽場奔馳且長壽的秘訣，林友茂則笑說，「多運動還要多看美女，但有三個附帶條件，眼動手不動、心動不行動、上動不下動！」

林友茂此次也擔任2025雙北世壯運開幕典禮聖火代表及羽球項目宣傳大使重任，今日他也和台灣「黃金男雙」成員之一的李洋搭檔出擊，和李洋父親李峻淯及李洋高中羽球教練鄭永成進行雙打對抗賽，最終「林李配」以11比9奪勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後受訪時被問到長壽的最大秘訣，林友茂笑說，「多運動、多唱歌、多跳舞、多說好話、多存好心，多做好事，最後就是多看美女。但有三個附帶條件，眼動手不動、心動不行動、上動不下動。」

「黃仁勳問我養生之道，我就是這樣跟他講，男生有的控制不了、亂來，要保證女生安全。」林友茂如此說道。

▲104歲頑童林友茂搭檔奧運金牌得主李洋搭檔進行對抗賽。（圖／記者李毓康攝）