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快訊／NBA史上第4人！　雷霆SGA挺進西冠「40+5+10」俱樂部

記者杜奕君／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆27日在NBA西區冠軍賽第4戰，以128比126戰勝明尼蘇達灰狼，系列賽取得3勝1敗優勢。此戰雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）一掃前役個人低迷表現，全場狂轟40分、9籃板、10助攻，不僅寫下個人季後賽生涯新高得分紀錄，更成為史上第4位在西區決賽能單場至少拿下「40分、5籃板、10助攻」好手，徹底展現年度MVP威力。

本季如願捧起生涯首座「年度MVP」獎項肯定，吉爾吉斯-亞歷山大例行賽率領雷霆軍團打出全聯盟最佳戰績後，季後賽更是一路過關斬將挺進西區冠軍賽，和灰狼爭取最終年度總冠軍賽門票。

在G3寫下本季個人季後賽最差表現，全場僅拿14分情況下，吉爾吉斯-亞歷山大此戰重新找回強大宰制力，全場30投13中，包含罰球線上14罰12中，全場轟下40分、9籃板、10助攻，尤其最後決勝期連續罰球穩定軍心，也幫助雷霆險勝灰狼，系列賽正式「聽牌」。

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值得一提的是，吉爾吉斯-亞歷山大也成為史上第4位能在西區冠軍賽中，單場繳出至少「40分、5籃板、10助攻」好手。

過去包括1992-93賽季的巴克利（Charles Barkley）曾有單場43分、15籃板、10助攻表現，以及2013-14賽季衛斯布魯克（Russell Westbrook）曾有40分、5籃板、10助攻，最近一次則是2020-21賽季布克（Devin Booker）的40分、9籃板、10助攻，而雷霆SGA則跟進上述3人腳步，寫下難能可貴紀錄。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，灰狼艾德華茲、亞歷山大-華克。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大寫下西區決賽神紀錄，領軍取得聽牌優勢。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA西區冠軍賽雷霆灰狼吉爾吉斯-亞歷山大

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