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快訊／SGA狂轟40分準大三元　雷霆西區決賽3比1聽牌

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區冠軍賽第4戰，台灣時間27日登場，系列賽以2比1領先的奧克拉荷馬雷霆，今日在客場面對地主明尼蘇達灰狼頑強抵抗。雙方一路糾纏直到末節，灰狼追到1分落後情況下，雷霆仍靠本季「年度MVP」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）關鍵罰球穩定軍心，最終在SGA轟下40分、9籃板、10助攻準大三元帶領下，雷霆128比126贏球系列賽「聽牌」。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，灰狼艾德華茲、亞歷山大-華克。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大狂轟個人季後賽新高40分，領軍在西區決賽「聽牌」。（圖／達志影像／美聯社）

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西區決賽兩強對壘，雷霆在前3戰取得2勝1敗領先情況下，G3表現低迷，僅拿14分的一哥吉爾吉斯-亞歷山大重新找回氣勢，加上另外兩名明星副手威廉斯（Jalen Williams）、霍姆格倫（Chet Holmgren）都有所發揮，雷霆首節打完就取得7分領先，半場也以65比57壓制地主灰狼。

前役在主場狂勝對手雷霆情況下，灰狼此戰面臨嚴峻考驗，當家一哥「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）以及主力前鋒藍道（Julius Randle）都遭到嚴防限制，也造成球隊一路挨打落後。

所幸灰狼替補兩員大將亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）、迪文琴佐（Donte DiVincenzo）持續飆分，灰狼在末節一度追到兩分差。

但關鍵時刻雷霆威廉斯仍是強勢搶分，但灰狼不放棄，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）終場前23.6秒在底線飆進三分球，讓灰狼再次追到兩分落後。

不過雷霆王牌吉爾吉斯-亞歷山大終場前14.5秒展現價值兩罰俱中，但灰狼喊出暫停後，終場前9.9秒戈貝爾（Rudy Gobert）迅速進球再度追到兩分差距。

終場前8.8秒雷霆吉爾吉斯-亞歷山大再度站上罰球線，卻意外兩罰一中，領先3分情況下，留給灰狼8.4秒喊出暫停，部署最後一擊。

但雷霆同樣採取犯規戰術，讓灰狼里德（Naz Reid）站上罰球線兩罰俱中，灰狼又追到1分差。隨後灰狼同樣採取犯規戰術，終場前6.1秒吉爾吉斯-亞歷山大兩罰俱中，再度拉開3分領先。

雷霆隨後同樣再度犯規，艾德華茲首罰命中後，第2罰故意不進被吉爾吉斯-亞歷山大抓下籃板，但他將球甩向雷霆進攻籃框時出界，只留給灰狼0.3秒進攻機會，雷霆成功守下，最終128比126驚險奪勝。

此戰雷霆吉爾吉斯-亞歷山大展現本季聯盟第一人價值，全場轟下個人季後賽新高40分外帶9籃板、10助攻準大三元，威廉斯34分同樣寫下個人季後賽新高得分，另有3籃板、5助攻、3抄截，霍姆格倫21分、7籃板、3阻攻。

灰狼方面則以亞歷山大-華克拿下23分、4籃板、6助攻、2抄截最佳，迪文琴佐21分、5助攻，但一哥艾德華茲僅拿16分、4籃板、6助攻，藍道全場更是只有5分進帳。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，灰狼艾德華茲、亞歷山大-華克。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼艾德華茲遭到嚴防，西區決賽G4僅有16分、4籃板、6助攻進帳。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA西區冠軍賽雷霆灰狼吉爾吉斯-亞歷山大艾德華茲威廉斯亞歷山大-華克

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