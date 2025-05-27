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被嘲諷是「罰球商人」　雷霆SGA妙回：這是一種稱讚

記者杜奕君／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆27日在NBA西區冠軍賽第4戰，以128比126戰勝明尼蘇達灰狼，系列賽取得3勝1敗優勢。此戰雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）一掃前役個人低迷表現，全場狂轟40分、9籃板、10助攻成為致勝頭號功臣。不過針對本季不斷因為大量獲得哨音青睞，被譏諷為「罰球商人」，SGA則表示，「我不在乎，甚至覺得這是種稱讚！」

頂著本季「年度MVP」頭銜，吉爾吉斯-亞歷山大率隊在季後賽過關斬將，目前在西區冠軍賽取得3勝1敗「聽牌」，只要再拿1勝就能挺進年度總冠軍賽。

G4繳出個人季後賽新高40分準大三元，吉爾吉斯-亞歷山大賽後不居功的表示，「威廉斯（Jalen Williams）、霍姆格倫（Chet Holmgren）此戰打得太棒了，沒有被客場的噪音干擾，他們付出的努力值得被大書特書，我對他們倆只有滿滿的驕傲。」

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談到自己在只要每次接球，就被灰狼主場「狂噓」的狀況，吉爾吉斯-亞歷山大笑說，「超級有趣！整座球館的人都在和我對抗，但我的任務就是上場打球，讓整座球館的人都閉嘴安靜下來。」

此戰又獲得多達14次罰球機會，並罰進其中12球，吉爾吉斯-亞歷山大談到本季不斷被外界稱為「罰球商人」時表示，「我不在乎這個標籤，我過去罰球機會比這賽季多很多，就因為我處在人們的關注焦點下，因此才引人注目，我認為這是一種稱讚。」

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，灰狼艾德華茲、亞歷山大-華克。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大不怕被外界嘲諷罰球次數太多。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA西區冠軍賽雷霆灰狼吉爾吉斯-亞歷山大

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