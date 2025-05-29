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雷霆王牌SGA本季「6獎項」大滿貫　生涯年只差總冠軍榮耀

記者杜奕君／綜合報導

雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）29日在西區冠軍賽第5戰，用34分、7籃板、8助攻強勢表現，率隊以124比94痛宰灰狼，相隔13年後重返年度總冠軍賽。連同風光奪得西區決賽MVP在內，SGA本季已經囊括年度MVP、年度第一隊、例行賽得分王、全明星賽球員、「NBA盃」(季中錦標賽）最佳陣容，可說是生涯年獎項大滿貫。

西區決賽對上灰狼，身為雷霆一哥的吉爾吉斯-亞歷山大5戰平均繳出31.4分、5.2籃板、8.2助攻，用無庸置疑的表現，勇奪西區決賽MVP殊榮。

本季吉爾吉斯-亞歷山大可說打出職業生涯至今最傑出一季表現，不僅雷霆例行賽戰績全聯盟第一，並順利挺進年度總冠軍賽，個人也一舉拿下例行賽年度MVP、年度第一隊、例行賽得分王、全明星賽球員、「NBA盃」(季中錦標賽）最佳陣容，加上剛剛出爐的西區決賽MVP，可說是6大獎項加身。

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但就如同吉爾吉斯-亞歷山大在率領雷霆相隔13年後，重返年度總冠軍賽所說，「任務還沒結束！」只要吉爾吉斯-亞歷山大能夠率領雷霆突圍奪冠，那麼個人在聯盟的歷史定位，勢必也將大大邁進，這位年僅26歲的新科MVP，勢必也將成為聯盟嶄新門面。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大勇奪西區決賽MVP，將朝生涯首冠目標邁進。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： BA雷霆吉爾吉斯-亞歷山大SGA西區冠軍賽西區決賽年度MVP

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