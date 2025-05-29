快訊／雷霆挺進NBA總冠軍賽　SGA五戰狂轟31.4分再奪西區決賽MVP

記者杜奕君／綜合報導

本季已經拿下生涯首座「年度MVP」大獎肯定，吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）29日在西區冠軍賽第5戰，用34分、7籃板、8助攻、2抄截的精彩表現，帶領雷霆以124比94痛宰灰狼，相隔13年之久後重返年度總冠軍賽。SGA也以5戰場均31.4分、5.2籃板、8.2助攻的精彩表現，勇奪西區決賽MVP殊榮。

即便整季都被球迷冠上「罰球商人」的戲謔稱號，但吉爾吉斯-亞歷山大在西區決賽系列5戰打出高效率表現，今日封關戰更在開賽首節就火力全開，幫助雷霆幾乎在上半場打完就已經迎接勝利結果。

最終吉爾吉斯-亞歷山大僅打33分36秒，就以25投14中的高效率表現轟下34分、7籃板、8助攻、2抄截，不僅是個人第11場季後賽30分以上的球賽，也幫助雷霆以4勝1敗擊敗灰狼，繼2012年之後，再度踏上NBA決賽舞台。

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吉爾吉斯-亞歷山大發表得獎感言，「幾年前我來到這座城市，我們其實遇到一些不好的事情，感謝球迷的不離不棄，也謝謝我的隊友們，是他們讓我成就了現在的我，但我們還有更多的目標需要向前邁進。」

本次西區冠軍賽5戰，SGA以46%的投籃命中率，場均繳出31.4分、5.2籃板、8.2助攻精彩表現，也順利拿下西區決賽MVP殊榮，本賽季可說是「雙料MVP」加身。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大奪下西區決賽MVP殊榮。（圖／達志影像／美聯社）