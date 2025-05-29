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快訊／SGA狂轟34分　雷霆相隔13年奪西冠重返NBA年度總冠軍賽

記者杜奕君／綜合報導

本季開打後戰績就一路維持長紅，奧克拉荷馬雷霆29日在NBA西區冠軍賽第5戰，展現「封關」霸氣，全場一度領先多達39分的兇猛氣勢下，在「年度MVP」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場再度狂轟34分、7籃板、8助攻、2抄截全能演出帶領雷霆124比94大勝，並以4勝1敗拿下西區冠軍，相隔13年之久，重返NBA年度總冠軍賽。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大狂轟34分，領軍相隔13年之後重返NBA年度總冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

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前役在灰狼主場轟下40分「準大三元」拿下聽牌3勝1敗優勢，此戰回到自家主場的SGA開賽火力依舊兇猛，首節獨拿12分，率隊打出26比9猛烈攻勢取得大幅領先。

反觀灰狼首節除了當家球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）遭到嚴防，就連總教練芬奇（Chris Finch）都出現情緒失控，遭吹技術犯規情況下，全隊首節寫下本賽季「單節最低」9分紀錄，團隊士氣可說盪到谷底。

次節雷霆輪到威廉斯（Jalen Williams）與「禿曼巴」卡盧索（Alex Caruso ）攜手搶分，雷霆持續擴大領先優勢，反觀灰狼則是攻守失序，半場打完吉爾吉斯-亞歷山大已經轟下20分，半場打完雷霆取得65比32大幅領先。

下半場開打後，灰狼力圖振作，嘗試將落後縮小來到20分之內，主力前鋒藍道（Julius Randle）頻頻單打搶分，但第3節打完灰狼仍處在26分落後局面。

末節開打之初，雷霆即便將吉爾吉斯-亞歷山大放在板凳調整，但團隊戰力依舊整齊，多特（Luguentz Dort）終場前6分36秒三分冷箭破網，再度讓球隊領先來到34分之多。

灰狼叫出暫停後，將所有先發主力撤下，至於雷霆在終場前5分14秒也選擇5上5下，換上替補陣容，雷霆持續擴大領先來到39分之多，也提前迎接西區決賽勝利，率先挺進2024-25賽季NBA年度總冠軍賽。

雷霆全場以吉爾吉斯-亞歷山大拿下34分、7籃板、8助攻、2抄截最佳，霍姆格倫（Chet Holmgren）22分、7籃板，威廉斯（Jalen Williams）19分、8籃板、5助攻。

關鍵一役輸球，賽季遭到淘汰的灰狼方面，藍道拿下24分，艾德華茲全場18投僅7中，拿下19分、6籃板。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼與艾德華茲在西區決賽第5戰以慘敗淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆吉爾吉斯-亞歷山大SGA灰狼艾德華茲西區決賽西區冠軍賽

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