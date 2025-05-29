拉警報！夢想家季後賽首戰　禁區守護神高柏鎧拉傷缺陣

▲夢想禁區守護神高柏鎧因為拉傷，季後賽首戰無法上陣。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃2024-25賽季季後賽今（29日）點燃戰火，由例行賽第2名的福爾摩沙夢想家交手例行賽第3位高雄全家海神。不過夢想家季後賽首戰就面臨考驗，陣中禁區守護神，也是目前中華男籃歸化大將高柏鎧因為拉傷，此戰確定無法上陣，夢想家只能啟用另一名長人龍查頂替。

TPBL職籃季後賽首輪，將由例行賽龍頭新北國王交手在季後挑戰賽驚險脫穎而出的台北台新戰神，至於夢想家與海神則是早早確定，將在季後賽首輪碰頭。

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例行賽夢想家與海神交手6次，由夢想家拿下4勝佔得上風，不過兩隊在賽季中都面臨主力球員長期缺陣，夢想家有王牌控衛蔣淯安，海神則是主力洋將威勝，因此季後賽在上述兩人健康歸隊後，此組合也被外界視為實力伯仲之間對決。

不過今日夢想家在主場季後賽首戰，又面臨極大考驗，禁區主戰長人高柏鎧因為拉傷無法上場，根據夢想家球團公告，目前高柏鎧列入逐日觀察名單。

高柏鎧近年來都是夢想家禁區絕對主力，本賽季平均可繳出11.4分、9.9籃板、3.2阻攻，內線嚇阻力相當驚人，在他無法上陣情況下，夢想家禁區將由本季僅打7場，場均12.3分、12.7籃板、1.3阻攻的龍查入替。