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灰狼西區決賽30分慘敗淘汰　艾德華茲：我們根本沒進入狀態

記者杜奕君／綜合報導

明尼蘇達灰狼29日在西區冠軍賽以94比124慘敗給奧克拉荷馬雷霆，西區決賽最終以1勝4敗慘遭淘汰。身為灰狼陣中王牌球星的「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）賽後就直言，「雷霆準備好上場大幹一場，但我們卻根本沒進入狀態，從開賽跳球開始，對手就完全掌控了局面。」

賽前取得3勝1敗「聽牌」優勢，雷霆在G5開賽就加足馬力，首節一波26比9猛攻，轟得對手無力招架，半場灰狼就陷入33分大幅落後，即便末節雙方都提前撤下主力，雷霆強大的團隊戰力還一度將比分擴大為39分領先，讓灰狼最終以30分之差慘敗。

灰狼此戰輸球，球隊一哥艾德華茲的低迷表現成為關鍵，全場他18投僅7中，三分球7次出手命中1球，拿下19分、6籃板、2助攻、1阻攻。

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艾德華茲賽後受訪時強調，「雷霆從跳球開始就完全掌控了局面，他們準備好上場大幹一場，但我們這邊卻根本沒進入狀態。」

但艾德華茲也放話表示，「這個夏天的休賽季，不會有人比我更努力！我敢保證我會努力再衝一次！」

至於雷霆方面，在贏球取得相隔13年，重返NBA年度總冠軍賽機會之後，雷霆也將獲得超過1周的休息調整時間，迎接東區出線對手到來，目前東區冠軍賽持續進行，印第安那溜馬以3勝1敗領先紐約尼克。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼艾德華茲喊話休賽季將加倍苦練。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA西區冠軍賽灰狼艾德華茲蟻人雷霆

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