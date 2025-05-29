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壓倒性勝利！　海神蘇文儒勇奪TPBL職籃年度進步獎

▲海神蘇文儒勇奪TPBL職籃「年度進步獎」肯定。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神蘇文儒勇奪TPBL職籃「年度進步獎」肯定。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今日（29日）宣布，高雄全家海神後衛蘇文儒榮獲2024-25賽季年度進步獎（Most Improved Player）。在23張選票中，蘇文儒攬下17張5分票，累積總分86分，全面領先臺北戰神控衛丁聖儒（30分）、海神隊友陳懷安（17分）、桃園台啤永豐雲豹控衛高錦瑋（15分）與新竹御嶺攻城獅得分後衛盧冠軒（13分），以壓倒性姿態抱走獎座。

聯盟表示，一年一度的年度獎項是籃球界矚目的焦點，不僅是球員本身，球迷們也都希望自己支持的球員能獲得肯定，因此聯盟不希望外界的紛擾而取消任何一個獎項，本次聯盟提供球員上季與本季的場均數據做比較，並提供給媒體進行分析評選，盼球員的努力皆能被看見！

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TPBL首位進步獎得主為來自台中的蘇文儒，本季在31場例行賽中有26場擔任先發位置，場均攻下10.9分、4.2籃板、2.1助攻、1.5抄截，三分命中率將近三成六，效率值達11.4。對照上一季在t1聯盟的1.7分、1.4籃板、0.5助攻及2.3的效率值，數據翻倍與角色升級相輝映，成為聯盟本季最亮眼的蛻變範例。

令人印象深刻的其中一場比賽，2024年12月14日主場迎戰雲豹之役，蘇文儒砍進生涯新高22分，其中末節兩顆致命三分球鎖定95比87勝局，也讓蘇文儒站上「關鍵先生」舞台。

雲豹總教練查爾斯在該場賽後更點名肯定，「蘇文儒過去幾季沒有太多發揮空間，而這幾次對戰他拿到不少分數，他是近期進步最多的球員。」蘇文儒當天也表示：「一直保持『隨時準備好』的心態。若教練只給三分鐘，也得拿出東西，所以有時間就多練，機會才不會溜走。」

身披海神24號球衣的蘇文儒，過去被定位為防守苦工，本季卻以穩定投射與更周全的閱讀比賽能力，躍升為球隊外線火力與後場拚搏精神的雙重象徵。其中一位媒體表示，「蘇文儒整體表現可以說超越海神本土一哥胡瓏貿，甚至放眼全聯盟，都是頂級『3D』球員表現，往往各隊外圍得分箭頭，都交由蘇文儒來伺候看守。」更鼓勵所有綠葉型球員，只要耐心耕耘與持續精進，終能在舞台燈光最強烈時開花結果。
 

關鍵字： 蘇文儒年度進步獎海神TPBL台籃

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