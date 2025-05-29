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「夜王」秘密送鞋計畫！　盧峻翔奪冠親送全隊代言品牌球鞋

▲領航猿奪下PLG年度總冠軍，盧峻翔特別送給全隊自己的代言品牌球鞋。（圖／領航猿提供）

▲領航猿奪下PLG年度總冠軍，盧峻翔特別送給全隊自己的代言品牌球鞋。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿勇奪PLG職籃2024-25賽季年度總冠軍，勇奪總冠軍賽FMVP的「夜王」盧峻翔，日前也親自帶著所屬代言品牌亞瑟士鞋款，送給全體隊員、教練團球鞋。其中總教練卡米諾斯還一度只收到鞋盒圖樣的廣告輸出板，後來才發現這是盧峻翔的惡作劇驚喜，師徒情誼徹底展現。

 
 
 
 
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桃園璞園領航猿 Taoyuan Pauian Pilots（@taoyuan_pilots_official）分享的貼文

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桃園璞園領航猿與台北富邦勇士上演五年來首次搶七大戰，最終由領航猿以89比86險勝，勇奪隊史首座PLG總冠軍。關鍵時刻，「夜王」盧峻翔挺身而出，飆進致勝三分，全場繳出20分的表現，成功加冕總冠軍賽FMVP，與例行賽MVP雙料殊榮，正式寫下屬於橘血軍團的榮耀新頁。

而在奪冠過後，盧峻翔也悄悄籌備一場溫暖驚喜，身為亞瑟士品牌代言人，他攜手ASICS為全體教練團與球員送上量身挑選的專屬鞋款，每人一雙，藉此感謝這一路上陪伴與支持的戰友們。

▲領航猿奪下PLG年度總冠軍，盧峻翔特別送給全隊自己的代言品牌球鞋。（圖／領航猿提供）

盧峻翔身為亞瑟士代言人，他坦言，「這系列賽初期其實壓力很大，也一度覺得自己沒幫上太多忙，但是隊友們始終相信我、陪伴我，才讓我能釋放壓力、重新集中精神。」最終他頂住壓力，在決勝戰中挺身而出，完成逆轉任務，他感性表示：「沒有這群兄弟，我一個人什麼都做不到。這雙鞋，是我代表亞瑟士送給他們的感謝，也是我對這支隊伍的回報。」

除了回饋全隊的貼心安排，盧峻翔還為總教練卡米諾斯（卡總）準備了一段小巧思──他一開始調皮地送給卡總一塊「鞋盒專屬輸出板」，讓卡總一度以為自己只收到這個「特別禮物」。直到現場眾人笑成一團後，峻翔才拿出真正為卡總準備的ASICS鞋款，親手送上。

這份幽默中帶著深意的安排，也象徵兩人之間難得的師徒情誼。峻翔感謝卡總一路以來的信任與放手，看似玩笑的驚喜，實則見證一段難能可貴的伯樂情誼，這場簡單卻充滿情誼的「秘密計畫」，讓訓練場充滿歡笑聲，也再次展現飛行部隊的團結與正能量氛圍。

封王餘溫未散，橘血軍團馬上轉換戰鬥模式，備戰即將登場的國際賽事。5月30日（五）18:00，領航猿將在BCL ASIA-EAST四強賽事中迎戰老對手新北國王，爭取前兩名晉級資格，挑戰中國CBA、日本B.League、韓國KBL等亞洲頂尖勁旅！

▲領航猿奪下PLG年度總冠軍，盧峻翔特別送給全隊自己的代言品牌球鞋。（圖／領航猿提供）
 

關鍵字： 盧峻翔夜王亞瑟士PLG年度MVP總冠軍台籃

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