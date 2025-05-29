生涯首冠就在世壯運　張羽霖笑稱「齊天大聖」名號被搶走

▲「齊天大聖」張羽霖世壯運金牌戰防守藝人王陽明。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

永遠的「齊天大聖」張羽霖回來了！29日世壯運35+、40+男籃冠軍金牌戰，面對「台灣飛人」陳信安領軍的Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻，張羽霖砍下20分強勢表現，率領台啤力景以80比59大勝，勇奪本屆世壯運金牌。張羽霖笑說，「這是自己籃球生涯首冠，沒想到是退休後才拿到，終於擺脫萬年老二的命，雖然我的『齊天大聖』名號被搶走了，但奪冠還是很亢奮。」

張羽霖生涯曾兩度拿下SBL「扣籃大賽」冠軍，先後效力新浪、幼敏、東風再到璞園、台灣大、富邦勇士，最後在2019年自台啤正式退役。此次加入台啤力景征戰世壯運，張羽霖在關鍵金牌戰得分大爆發，全場斬獲20分的火力秀，也讓自己首度拿下國際賽金牌殊榮。

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張羽霖笑說，「球員時期都是萬年老二命，沒想到在退役後拿下世壯運金牌。這次比賽真的很好玩，退役後我大概平均1個月打1次球，這次為了備戰世壯運，這個月有比較密集訓練，總算有收到成效。」

球員時期就以飛天遁地彈性贏得「齊天大聖」稱號，張羽霖笑說，「我退役都6年了，現在球迷講到齊天大聖，都會說新一代的林秉聖，雖然名號被搶走了，但這次世壯運讓我打得很亢奮，也希望未來我們這批台啤前後期的選手能持續組軍出去比賽，我願意開始存錢準備下屆去日本打世壯運。」

▲張羽霖喊話下屆世壯運還要赴日本參賽。（圖／記者李毓康攝）