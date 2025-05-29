快訊／不老的齊天大聖張羽霖轟20分　台啤力景勇奪世壯運金牌

▲「齊天大聖」張羽霖展現威力，單場砍下20分領軍奪世壯運金牌。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

2025雙北世壯運男籃35+、40+組金牌戰，29日在輔大中美堂登場，由「台灣飛人」陳信安領軍的Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻，交手台啤OB班底為主的台啤力景科技。綠衫軍即便上半場陷入4分落後，但第3節團隊投進6記三分球，張羽霖砍下20分，呂奇旻、朱億宗各有12分進帳，最終台啤力景以80比59大勝贏得金牌榮耀。

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▲朱億宗連續強勢發揮，幫助台啤力景勇奪本屆世壯運男籃金牌。（圖／記者李毓康攝）

開賽台啤力景打出7比3領先優勢，但Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻靠著王志群、林冠綸三分外線緊咬比分，不過張羽霖首節終了前飆進關鍵三分彈，讓台啤力景首節以20比14領先。

第2節雙方一度都呈現得分撞牆期，但台啤力景依舊靠手感最火燙的張羽霖三分球命中，拉開23比15領先。但林冠綸、王志群此時再度連續三分球命中，隨後林冠綸又是強勢切入，一波8比0攻勢幫助球隊27比25超前，半場打完Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻也以31比27逆轉超前。

▲呂奇旻第三節強勢發揮，成為台啤力景奪下世壯運金牌關鍵。（圖／記者李毓康攝）

下半場開打後，台啤力景呂奇旻、張羽霖合力飆進3顆三分球，隨後張羽霖又是拉桿切入，一波11比0攻勢，逆轉取得7分超前。

隨後吳奉晟又是遠飆三分球得手，呂奇旻快攻上籃命中，張羽霖又是強勢切入完成3分打，隨後呂奇旻又是左手飄逸上籃，台啤力景拉開51比36領先。

但此節剩下3分52秒時，Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻主力射手左從凱無碰撞下負傷退場，不過台啤力景攻勢持續，朱億宗又是三分球破網，張羽霖強勢切入，台啤拉開22分大幅領先。

隨後吳敏賢又是三分球命中，劉韋辰切入得手後，台啤力景3節打完拉開63比39的24分大幅超前。

末節台啤力景穩住領先優勢，朱億宗連續外線開火，讓球隊以26分持續大幅領先，反觀Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻則是外線熄火，僅能靠著零星單打追分，最終台啤力景就以80比59大勝，拿下本屆世壯運男籃金牌。

▲「台灣飛人」陳信安在此次世壯運金牌戰再度帥氣上陣。（圖／記者李毓康攝）