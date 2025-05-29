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快訊／不老的齊天大聖張羽霖轟20分　台啤力景勇奪世壯運金牌

▲▼2025世壯運籃球，張羽霖。（圖／記者李毓康攝）

▲「齊天大聖」張羽霖展現威力，單場砍下20分領軍奪世壯運金牌。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

2025雙北世壯運男籃35+、40+組金牌戰，29日在輔大中美堂登場，由「台灣飛人」陳信安領軍的Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻，交手台啤OB班底為主的台啤力景科技。綠衫軍即便上半場陷入4分落後，但第3節團隊投進6記三分球，張羽霖砍下20分，呂奇旻、朱億宗各有12分進帳，最終台啤力景以80比59大勝贏得金牌榮耀。

▲▼2025世壯運籃球，朱億宗。（圖／記者李毓康攝）

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▲朱億宗連續強勢發揮，幫助台啤力景勇奪本屆世壯運男籃金牌。（圖／記者李毓康攝）

開賽台啤力景打出7比3領先優勢，但Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻靠著王志群、林冠綸三分外線緊咬比分，不過張羽霖首節終了前飆進關鍵三分彈，讓台啤力景首節以20比14領先。

第2節雙方一度都呈現得分撞牆期，但台啤力景依舊靠手感最火燙的張羽霖三分球命中，拉開23比15領先。但林冠綸、王志群此時再度連續三分球命中，隨後林冠綸又是強勢切入，一波8比0攻勢幫助球隊27比25超前，半場打完Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻也以31比27逆轉超前。

▲▼2025世壯運籃球，呂奇旻。（圖／記者李毓康攝）

▲呂奇旻第三節強勢發揮，成為台啤力景奪下世壯運金牌關鍵。（圖／記者李毓康攝）

下半場開打後，台啤力景呂奇旻、張羽霖合力飆進3顆三分球，隨後張羽霖又是拉桿切入，一波11比0攻勢，逆轉取得7分超前。

隨後吳奉晟又是遠飆三分球得手，呂奇旻快攻上籃命中，張羽霖又是強勢切入完成3分打，隨後呂奇旻又是左手飄逸上籃，台啤力景拉開51比36領先。

但此節剩下3分52秒時，Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻主力射手左從凱無碰撞下負傷退場，不過台啤力景攻勢持續，朱億宗又是三分球破網，張羽霖強勢切入，台啤拉開22分大幅領先。

隨後吳敏賢又是三分球命中，劉韋辰切入得手後，台啤力景3節打完拉開63比39的24分大幅超前。

末節台啤力景穩住領先優勢，朱億宗連續外線開火，讓球隊以26分持續大幅領先，反觀Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻則是外線熄火，僅能靠著零星單打追分，最終台啤力景就以80比59大勝，拿下本屆世壯運男籃金牌。

▲▼2025世壯運籃球，陳信安。（圖／記者李毓康攝）

▲「台灣飛人」陳信安在此次世壯運金牌戰再度帥氣上陣。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 世壯運男籃台啤力景張羽霖朱億宗呂奇旻陳信安林冠綸王陽明王信凱台籃

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