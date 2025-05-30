快訊／雙北世壯運閉幕式登場　侯友宜、蔣萬安攜手交棒下屆關西見

▲2025雙北世壯運閉幕，侯友宜、蔣萬安將會旗交接給下屆主辦關西地區。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

2025雙北世界壯年運動會，30日正式圓滿落幕，正式閉幕典禮選在新北市美術館戶外園區舉行，象徵藝術與運動的結合。閉幕典禮以「We Are The World」為主題，展現雙北的熱情與友誼。包括台語嘻哈組合草屯囝仔開場，以及唱跳天團Energy熱力引爆全場，展現雙北文化的多元魅力。典禮最後也施放4分半鐘的煙火，為此次閉幕式劃下完美句點。

今日世壯運閉幕典禮，先由本屆各項目運動員精彩表現回顧揭開序幕，隨後草屯囝仔勁爆開唱，並帶領100位運動員進行走秀。當唱到招牌金曲「少年家」時，包括新北市市長侯友宜、台北市市長蔣萬安也特別上台，蔣萬安手持羽球拍揮拍，侯友宜則拿起棒球手套與棒球作勢投球。

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▲世壯運閉幕，草屯囝仔勁爆開唱。（圖／記者林敬旻攝）

此次閉幕典禮，包括金氏世界紀錄認證為「世界最年長羽球選手」林友茂包括、「桌球阿嬤」盧碧春，以及跆拳道「國民女友」羅嘉翎等知名選手都到場同樂。

典禮正式開始後，國際壯年運動總會（IMGA）總會會長布卡（Sergii Bubka）以及新北市市長侯友宜、台北市市長蔣萬安先後進行致詞。

▲世壯運閉幕，下屆主辦城市關西會長松本正義交接。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜以自身此次實際參與世壯運慢速壘球的經驗表示，「沒想過自己能全心全意的投入賽事，看到91歲地表最速爺爺、88歲噴射機阿嬤，為所有勇於嘗試的選手說讚！成就這些感動，我也要感謝所有默默付出的夥伴們，用專業和熱情，讓賽事圓滿順利，讓這場跨國際賽事能夠實現，下屆世壯運我們日本關西見。」

▲世壯運閉幕式，新北市長侯友宜以自身參賽經歷勉勵選手持續參賽。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安則提到，「眼前的黑不是黑，蕭煌奇讓世界看到金曲歌王也有壓倒性的柔道實力，台灣的棒球情人高國輝、初代跆拳道女神陳怡安，展現對運動的熱愛，我作為台北市長可以拚盡全力，開心落敗，只可惜我的對手沒拿到金牌，不然我就只輸給金牌，我想起莊智淵所說的，你不一定會當運動員一輩子，但你可以喜歡運動一輩子！」

「感謝整個2025世壯運辦公室團隊，以及所有參賽、到場支持或是觀看比賽的民眾，今晚雙北世壯運即將劃下句點，但也要將這份榮耀傳給日本關西地區，祝福下屆世壯運更加精彩、輝煌，最後讓我們為所有參與者、為這場盛會、為喜歡運動的自己獻上掌聲！」蔣萬安如此說道。

▲世壯運閉幕式，台北市長蔣萬安致詞。（圖／記者林敬旻攝）

隨後也由台灣羽球「黃金男雙」選手李洋的父親兼啟蒙教練李峻淯，以及中華女壘傳奇名將韓幸霖共同上台，將此次IMGA會旗交接給關西世壯運組委會松本正義會長。

▲世壯運閉幕，世界最年長羽球選手林友茂出場。（圖／記者林敬旻攝）