呂奇旻化身「小迷弟」參賽　朱億宗實現兒子世壯運金牌夢

▲現年35歲的呂奇旻，在本屆世壯運台啤力景奪金男籃陣容中是「小學弟」。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

由台啤前後期OB戰友組成的台啤力景科技，29日在世壯運男籃賽以80比59擊敗Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻，勇奪本屆金牌殊榮。此戰雙雙拿下12分的朱億宗、呂奇旻，賽後都享受這榮耀冠軍一刻。呂奇旻表示，「我這次就是當個『小迷弟』和這群老妖怪學長們打球！」朱億宗則笑說，「終於幫寶貝兒子圓夢，拿下這面世壯運金牌！」

台啤力景今日在世壯運男籃金牌戰，第3節團隊飆進6顆三分球，上演精彩逆轉秀，最終21分之差贏球奪得本屆世壯運金牌。

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此戰張羽霖拿下全隊最高20分，至於朱億宗、呂奇旻則各有12分進帳，成為贏球3大關鍵要角。

賽後張羽霖就透露，「每場比賽我都會鬧呂奇旻，笑他不會投外線，金牌戰他終於爆發了！」

呂奇旻則說，「其實不太擔心自己的狀況，可能因為太急才有壓力，這次世壯運讓我回到當學弟的感覺，和一群老妖怪學長對抗，表現當然不能太放鬆，回到球員身份準備比賽，真的很興奮。」

身為現役SBL球員，本屆世壯運表現持續亮眼的朱億宗則表示，「雖然上半場落後，但我其實不太擔心，大家都很熟悉彼此的打法，因此就是場上自由發揮，下屆也希望還能前進日本和大家一起出國比賽，這次拿下男籃金牌，也算是替兒子圓夢了。」

▲朱億宗在本屆世壯運男籃奪金，替寶貝兒子圓夢。（圖／記者李毓康攝）