運動雲

>

呂奇旻化身「小迷弟」參賽　朱億宗實現兒子世壯運金牌夢

▲▼2025世壯運籃球，呂奇旻。（圖／記者李毓康攝）

▲現年35歲的呂奇旻，在本屆世壯運台啤力景奪金男籃陣容中是「小學弟」。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

由台啤前後期OB戰友組成的台啤力景科技，29日在世壯運男籃賽以80比59擊敗Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻，勇奪本屆金牌殊榮。此戰雙雙拿下12分的朱億宗、呂奇旻，賽後都享受這榮耀冠軍一刻。呂奇旻表示，「我這次就是當個『小迷弟』和這群老妖怪學長們打球！」朱億宗則笑說，「終於幫寶貝兒子圓夢，拿下這面世壯運金牌！」

台啤力景今日在世壯運男籃金牌戰，第3節團隊飆進6顆三分球，上演精彩逆轉秀，最終21分之差贏球奪得本屆世壯運金牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰張羽霖拿下全隊最高20分，至於朱億宗、呂奇旻則各有12分進帳，成為贏球3大關鍵要角。

賽後張羽霖就透露，「每場比賽我都會鬧呂奇旻，笑他不會投外線，金牌戰他終於爆發了！」

呂奇旻則說，「其實不太擔心自己的狀況，可能因為太急才有壓力，這次世壯運讓我回到當學弟的感覺，和一群老妖怪學長對抗，表現當然不能太放鬆，回到球員身份準備比賽，真的很興奮。」

身為現役SBL球員，本屆世壯運表現持續亮眼的朱億宗則表示，「雖然上半場落後，但我其實不太擔心，大家都很熟悉彼此的打法，因此就是場上自由發揮，下屆也希望還能前進日本和大家一起出國比賽，這次拿下男籃金牌，也算是替兒子圓夢了。」

▲▼2025世壯運籃球，朱億宗。（圖／記者李毓康攝）

▲朱億宗在本屆世壯運男籃奪金，替寶貝兒子圓夢。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 呂奇旻朱億宗世壯運台籃台啤力景

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「台灣飛人」世壯運男籃飲恨奪銀　陳信安：不能不服老

「台灣飛人」世壯運男籃飲恨奪銀　陳信安：不能不服老

生涯首冠就在世壯運　張羽霖笑稱「齊天大聖」名號被搶走

生涯首冠就在世壯運　張羽霖笑稱「齊天大聖」名號被搶走

快訊／不老的齊天大聖張羽霖轟20分　台啤力景勇奪世壯運金牌

快訊／不老的齊天大聖張羽霖轟20分　台啤力景勇奪世壯運金牌

羅嘉翎媽媽跆拳道首秀　何千金世壯運出擊粉絲力挺　

羅嘉翎媽媽跆拳道首秀　何千金世壯運出擊粉絲力挺　

壓倒性勝利！　海神蘇文儒勇奪TPBL職籃年度進步獎

壓倒性勝利！　海神蘇文儒勇奪TPBL職籃年度進步獎

「夜王」秘密送鞋計畫！　盧峻翔奪冠親送全隊代言品牌球鞋

「夜王」秘密送鞋計畫！　盧峻翔奪冠親送全隊代言品牌球鞋

灰狼西區決賽30分慘敗淘汰　艾德華茲：我們根本沒進入狀態

灰狼西區決賽30分慘敗淘汰　艾德華茲：我們根本沒進入狀態

拉警報！夢想家季後賽首戰　禁區守護神高柏鎧拉傷缺陣

拉警報！夢想家季後賽首戰　禁區守護神高柏鎧拉傷缺陣

雷霆王牌SGA本季「6獎項」大滿貫　生涯年只差總冠軍榮耀

雷霆王牌SGA本季「6獎項」大滿貫　生涯年只差總冠軍榮耀

快訊／雷霆挺進NBA總冠軍賽　SGA五戰狂轟31.4分再奪西區決賽MVP

快訊／雷霆挺進NBA總冠軍賽　SGA五戰狂轟31.4分再奪西區決賽MVP

台南雙載機車遭撞！　一人重傷送醫搶救中

熱門新聞

金娜妍加盟味全：最棒生日禮物！堅持兩地奔波原因曝光

「台灣飛人」世壯運男籃飲恨奪銀　陳信安：不能不服老

「兄弟，你帳號連動了」陳子豪認出恐嚇小帳　今證實已提告

史詩級紀錄再現？美知名記者預言大谷有望連2年締造50轟50盜

才剛奪冠！孫興慜「薪資」成續約難題　熱刺生涯恐結束

火腿新守護神誕生？孫易磊魔球急速下墜引爆話題　網：太誇張了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張政禹車禍　球團聲明配合調查

2鄉民挖出台裔3A砲手　會長回應了

3陳子豪認出恐嚇小帳　今證實已提告

4味全龍宣布權喜原、金娜妍加盟！

5吉力吉撈職業生涯首守一壘竟因筆誤

最新新聞

1于煥亞6記三分彈　海神奪季後賽首勝

2孫興慜薪資成續約難題　熱刺生涯恐結束

3呂奇旻世壯運變小迷弟　朱億宗奪金為兒子圓夢

4世壯運男籃奪銀　陳信安：不能不服老

5齊天大聖名號被搶　張羽霖世壯運奪金

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

周思齊滑接搶鏡強調山羊兄弟不解散　讚台中蓋巨蛋是正向發展

吞止痛藥也要上！林煜清「攻蛋」世壯運奪冠：引退賽達成夢想

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

高國輝首「攻蛋」守三壘雙殺秀　笑說：好好打高爾夫比較實在

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

【疲勞釀死劫】61歲婦載孫失控暴衝！ 91歲嬤被噴進騎樓無辜喪命
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366