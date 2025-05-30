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「亞神」來了　于煥亞單場6記三分彈率海神大逆轉奪季後賽首勝

▲海神于煥亞、胡瓏貿，夢想家霍爾曼、馬建豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神于煥亞關鍵時刻三分球連發，幫助球隊逆轉搶下季後賽首勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃2024-25賽季季後賽29日正式點燃戰火，例行賽排名第2位的福爾摩沙夢想家主場迎戰例行賽第3名的高雄全家海神，夢想家前3節一度領先多達15分，但末節海神強勢反撲，主力射手于煥亞全場飆進6記三分球進帳24分、4助攻，加上本土一哥胡瓏貿23分、3籃板、6助攻，海神成功以104比99逆轉勝，在首輪7戰4勝制以1比0取得領先。

夢想家與海神本季例行賽6度交手，夢想家取得4勝2敗領先優勢，此戰開賽夢想家也掌握先機，在蔣淯安、馬建豪接連外線開火下，開局一波17比6攻勢壓制海神。

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不過海神隨後穩住陣腳，于煥亞單節三分球3投3中，加上克雷格、威勝都有所發揮，首節打完夢想家僅以30比28領先。

▲海神于煥亞、胡瓏貿，夢想家霍爾曼、馬建豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神本土一哥胡瓏貿頂住壓力，幫球隊搶下關鍵季後賽首勝。（圖／TPBL職籃提供）

第2節夢想家仍維持領先態勢，最大關鍵正是洋將霍爾曼，在他單節狂轟15分帶領下，夢想家帶著58比49進入下半場。

第3節夢想家持續擴大領先來到雙位數，3節打完手握12分大幅領先。不過末節海神展開反撲，于煥亞關鍵時刻一次強勢三分球進算加罰完成4分打，讓南霸天氣勢大振。

夢想家在龍查、貝奇相繼6犯畢業後，僅能以單洋將苦撐，胡瓏貿關鍵時刻飆進超前三分球，于煥亞終場前43秒又是關鍵三分冷箭奠定勝果，最終就以5分之差拿下驚天逆轉勝。

海神此戰以三分球9投6中砍下24分的于煥亞最高，胡瓏貿23分、6助攻，克雷格則有19分、3籃板、3助攻、2抄截。

慘遭逆轉的夢想家方面，霍爾曼轟下30分、15籃板都是全場最高，馬建豪20分、4籃板，林俊吉16分。

賽後海神胡瓏貿表示，「今天在落後情況下，全隊沒有放棄，這場比賽贏下來對我們來說就像壓力釋放，現在壓力在對手那邊了，我們只要做好自己，越穩定越能拿下最終勝利。」

夢想家馬建豪則表示，「雖然結果不如預期，但氣勢與信心不會因為此戰就受到影響！」

▲海神于煥亞、胡瓏貿，夢想家霍爾曼、馬建豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家霍爾曼此戰拿下30分、15籃板表現出色。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 于煥亞胡瓏貿海神TPBL台籃夢想家霍爾曼馬建豪

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