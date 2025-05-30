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八度參戰世壯運　澳洲65+不老足球戰將直呼台灣棒

▲已經8度參與世壯運的澳洲足球隊Canberra Old Boys，本屆拿下男子公開11人制足球（65+）銀牌。（圖／取自世壯運官網）

▲8度參與世壯運的澳洲足球隊Canberra Old Boys，本屆拿下男子公開11人制足球銀牌。（圖／取自世壯運官網）

記者杜奕君／綜合報導

2025雙北世壯運男子公開11人制足球（65+）金牌戰中，Taiwan Team靠著余建政的致勝進球，以1比0擊敗了來自澳洲的Canberra Old Boys，成功摘金。臺北市副市長李四川也特別到場，替選手們加油打氣並親自頒發獎項。他更在致詞時幽默預告，「我今年67歲，下一次我也要來參加，我們後會有期！今天雖然比賽結束，但臺灣有很多好吃好玩的地方，歡迎大家盡情享受！」

雖然無緣金牌，Canberra Old Boys仍以他們的拚勁與從容展現出經驗與韌性，並奪得本屆世壯運11人制足球銀牌。

這支來自澳洲的老將隊伍，自1994年首度參與世界壯年運動會（World Masters Games）以來，已經是第八度參賽，累積了2金1銀1銅，且他們也從最初的45歲組，逐步「晉升」到如今的65歲組，教練、同時也是自第一屆世壯運起參賽至今的佛魯德（Alan Froud）表示，未來將挑戰70歲組，持續書寫屬於自己的篇章。

隊長格林史雷德（Alan Greenslade），同樣也是Canberra Old Boys的初代元老，今天正好迎來他的76歲生日，他開心表示，「我從小就開始踢足球了，真的非常喜歡。踢到現在最大的動力就是熱情，也享受和隊友們一起合作的氛圍。足球讓我保持健康，讓我開心，所以我會繼續踢，直到再也踢不動為止！」

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▲已經8度參與世壯運的澳洲足球隊Canberra Old Boys，本屆拿下男子公開11人制足球（65+）銀牌。（圖／取自世壯運官網）

關鍵字： 世壯運足球Canberra Old Boys

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