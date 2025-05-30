快訊／林書豪率「9人戰隊」照贏　國王季後賽首戰23分狂勝

▲新北國王林書豪砍下23分、9籃板、4助攻領軍季後賽首戰大勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃2024-25賽季季後賽另一組合30日開打，由聯盟例行賽龍頭新北國王對決從季後挑戰賽挺進的台北台新戰神。國王即便僅有9人應戰，但上半場在王牌球星林書豪領軍下，全場一路壓制對手，末節甚至一度領先來到28分之多，最終111比88贏球，在季後賽首戰旗開得勝。

國王由於TPBL季後賽首輪與BCL東亞資格賽4強戰賽程重疊，因此球員陣容被迫兵分兩路，此戰僅有9人應戰。反觀日前自季後挑戰賽脫穎而出的戰神，此戰則是登錄「滿額」14人，將在陣容完整情況下，力拚聯盟龍頭國王，希望完成「下剋上」逆襲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

開賽兩隊手感冰冷，前兩分半鐘打成2比2平手局面，所幸國王在林書豪帶領下打出一波9比0攻勢取得超前，反觀戰神僅能靠著錢肯尼零星單打取分，國王一度取得雙位數領先優勢，所幸戰神選秀狀元雷蒙恩一次切入爆扣稍稍帶起士氣，但林書豪此節剩下1.5秒時3罰2中，讓國王首節打完以27比16領先。

第2節戰神開局明顯強攻國王禁區，加上雷蒙恩三分球命中，將落後縮小來到7分。不過國王靠著桑尼強勢切入3分打，隨後又遠飆三分球命中，再度拉開15分大幅領先。

隨後國王持續站上罰球線，上半場終了前4分12秒，林書豪再度強勢切入完成3分打，國王擴大領先來到46比26。

戰神持續由此戰手感最火燙的雷蒙恩切入取分，隨後曼尼高更演出空中接力爆扣，將領先擴大來到21分之多。

國王半場打完仍在林書豪15分、6籃板、3助攻，沃許本11分、桑尼10分、9籃板攜手出擊下，以52比35領先戰神。

下半場開打後，戰神攻勢漸有起色，但防守端無法抵擋國王連串強攻，林書緯、沃許本連續強勢切入得手，但戰神錢肯尼、莫爾曼連續三分球破網，讓落後差距縮小來到7分。

但此時國王迅速回穩，林書豪強勢切入，隨後簡祐哲、李愷諺連續三分球命中，帶領球隊打出22比6猛攻，國王又將領先擴大來到87比64。

第4節開打後，國王呂政儒、曼尼高連續三分球命中，一波8比3攻勢，一度將領先擴大來到28分之多，隨後國王持續維持超過20分領先優勢，最終就以111比88贏球，在季後賽首戰旗開得勝。

此戰國王4人得分突破20分大關，林書豪拿下23分、9籃板、4助攻，桑尼22分、14籃板，沃許本21分、11籃板，曼尼高則是20分、6籃板、5助攻、5抄截。

慘敗的戰神方面，雷蒙恩拿下全場最高25分外帶7籃板、2抄截，錢肯尼13分，麥卡倫則有12分、8籃板、8助攻。

▲戰神雷蒙恩拿下全場最高25分外帶7籃板、2抄截。（圖／TPBL職籃提供）