錯失東冠MVP不在乎　哈利伯頓：先享受這場勝利吧

記者杜奕君／綜合報導

率領印第安那溜馬以4勝2敗贏得東區冠軍，取得晉級2024-25賽季年度總冠軍賽門票，將和奧克拉荷馬雷霆爭奪年度總冠軍。雖然在東區決賽MVP票選上，以一票之差不敵隊友西亞卡姆（Pascal Siakam），但溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）賽後強調，「我為這支團隊感到驕傲，後面還有硬仗，就讓我們先享受這場勝利吧！」

東區冠軍賽第6戰，哈利伯頓出賽36分31秒，繳出全隊次高21分、6籃板、13助攻、3抄截，更兩度上演切入爆扣美技震撼全場，也成功率隊自西元2000年之後，再度重返年度總冠軍賽。

整個東區決賽6戰，哈利伯頓平均繳出21分、6籃板、10.5助攻、2.5抄截的全面攻守數據，雖然最終無緣拿下東區冠軍賽MVP，但整體表現依舊亮眼，也稱職扮演球隊一哥角色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

哈利伯頓表示，「說真的，我為這支團隊感到驕傲，上一戰我們打得很艱難，但我們全隊堅持要打贏這場比賽，我們確實做到了。」

溜馬總教練卡萊爾則表示，「這個系列賽打得非常艱難，這支球隊很特別，完成了一些非常了不起的事情，我們從來沒有覺得這一切是理所當然的。」

▲哈利伯頓無緣拿下東區冠軍賽MVP，但仍強調要享受此戰勝利。（圖／達志影像／美聯社）